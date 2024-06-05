¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥í¡¼¥½¥ó¡õ¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÂçº®Àï¡ª¡ÖÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤¡×À¤³¦°ì¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Àä»¿¤Î£±°Ì¤Ï¡ª¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û
À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×15¼ïÎà¤ò¿©¤Ù¤ÆÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¤³¦°ì¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿©´¶¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¡¦»ÀÌ£¡¦Í¾±¤¡×
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥15¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¢¹á¤ê¡¡£¥Á¡¼¥º¤ÎÁØ¡¡¤¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁØ¡¡¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¹á¤ê¡×¤È¡ÖÌ£¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÌç¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤ËËÜÅ¹¤¬¤¢¤ëÂç¿Íµ¤Å¹¡Ö¥á¥¾¥ó¡¡¥¸¥Ö¥ì¡¼¡×¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¹¾¿¹¹¨Ç·¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢¥ß¥é¥ÎËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡É ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎÉ¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¡Ö¿©´¶¡×¤òµó¤²¤¿¡£¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤ò¶Ñ°ì¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖÆý²½¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¶¥é¥¶¥é´¶¤ä¥Ü¥½¥Ü¥½´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£¤µ¤é¤ËÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¡¦»ÀÌ£¡¦Í¾±¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¤È¤Ï¡ª¡©
£µ°Ì¤Ï¡¢¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤¹¤ëËÌ³¤Æ»»º½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥Á¡¼¥º´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë
Âè£µ°Ì¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¡ØÍÒ¾Æ¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ù¡ÊÀÇ¹þ289±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
º£Ç¯£³·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¹¥¤¤Ç¤¹¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀ¶¿å¥¢¥Ê¡£¹¾¿¹¤µ¤ó¤â¡ÖÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°ú¤Î©¤Ä¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»»º½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤È¡¢Íñ²«¥«¥é¥á¥ë¤Î¥³¥¯¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£´°Ì¤Ï¡¢¿©´¶¤Î°Û¤Ê¤ë£³¤Ä¤ÎÁØ¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ìÔÂô´¶
Âè£´°Ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ØUchi café ¤Õ¤ïÇ»¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ù¡ÊÀÇ¹þ254±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÇ»¸ü¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¡£»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Á¡¼¥º¤ÎÁØ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¤È¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¤Î¥Ð¥Ë¥é¥·¡¼¥É¤Î¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ìÔÂô´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©´¶¤Î°Û¤Ê¤ë£³¤Ä¤ÎÁØ¤¬¸ý¤É¤±¤Ë»þ´Öº¹¤òÀ¸¤à¤³¤È¤òÀä»¿¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
£³°Ì¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¡¡À¤³¦°ì¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤â¤¦¤Ê¤ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï·Ï¤Î¶Ë¤ß
Âè£³°Ì¤Ï¡¢¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ù¡ÊÀÇ¹þ345±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¤È½À¤é¤«¤¤¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¡£Ì£¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤òÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÁØ¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï·Ï¤Î¶Ë¤ß¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤é³¹¤Î¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤¬´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
£²°Ì¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×ÉôÌçÆ²¡¹¤Î1°Ì¡¡¡Ö°ìµ¤¤Ë3ËÜÍ¾Íµ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×
Âè£²°Ì¤Ï¡¢¥ë¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¡Ø¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥±¡¼¥ ¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¡Ù¡ÊÀÇ¹þ138±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤¬¡Ö¤³¤ì¤¾¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡Ê¹¾¿¹¤µ¤ó¡Ë¤È¹¥É¾¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç¸«»ö¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡¡£±ËÜ138±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ËþÂ´¶¤ÎÈëÌ©¤¬¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎÁØ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À±öÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥º´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö°ìµ¤¤Ë£³ËÜÍ¾Íµ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡£¥ë¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£
£±°Ì¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁØ¡×¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤Ö¤ê¤¬¸÷¤ë¡¡Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤ÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤½¤·¤ÆÂè£±°Ì¤Ï¡¢¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ø¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ù¡ÊÀÇ¹þ470±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¤È¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¡£·Ú¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ç´Å¤µ¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢»ÀÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ï¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤È¤¯¤ë¤ß¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º°Ê³°¤ÎÁØ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁØ¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌ¾ÏÆÌò¡×¤È¸À¤ï¤·¤á£±°Ì¤Ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÁØ¡×¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤âËþÅÀ¤Ç¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀäÉÊ¡ª¡×¡¢¹¾¿¹¤µ¤ó¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¡¢Áí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥É¥È¡¼¥ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¤ß¤«¤ó¥è¡¼¥°¥ë¥ó¡×¡£´»µÌÎà¤ä¥ß¥ë¥¯¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï·Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò»¶¤é¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼·Ï¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÎÉ¤¯¹ç¤¦»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¤ÈÇ®¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥ÉÉ÷¤Ë¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È´ä±ö¤¬¹ç¤¦¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2024Ç¯6·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë