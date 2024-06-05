²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¸µÄÌÌõ¡¡¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Îüþ¿·¤¿¤Ê±³üþ¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î¿¿µ¶¤Ï¡©
ÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤¬6·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½ÐÄî¤·¡¢¶ä¹Ôº¾µ½¤Èµõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Îºá¾õ¤Çºá¤òÇ§¤á¤¿¡£ÎÌ·º¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¤Ï10·î26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤ÇºÇÂç33Ç¯¤Î¶Øîþ¤¬¸º·º¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤òÂ³¹Ô¤¹¤Ù¤¤«¡©Ì©Ãåµ¼Ô¤¬¸«¤¿¡É¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò´Ó¤¯°ÎºÍ¤Î¡É³Ð¸ç¡É
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¡¢¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¸½¤ì¡¢º£²ó¤Î½ÐÄî¤Ç¤âºÛÈ½½êÁ°¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤ò°ìÀÚÊø¤µ¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤ÏË¡Äî¤Ç¡ÖÅÒÇî¤ÇÂç¤¤Ê¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¤¡¢Èà¡ÊÂçÃ«Áª¼ê¡Ë¤Î¤ª¶â¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Èï¹ð¤Ï2021Ç¯11·î¡Á24Ç¯3·î¤Î´ü´Ö¤Ë°ãË¡ÅÒÇî¤ÇÊú¤¨¤¿¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤áÂçÃ«Áª¼ê¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤òÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿Ìó410Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯±ß¡Ë¤ò¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÛÈ½½ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÎ¬Îò¤ò¤Î¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ç³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡ºÛÈ½½ê¤«¤é³ØÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç³Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·ÄÌ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤ß¡£Â´¶È¤·¤¿¤È¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ãË¡ÅÒÇîÌäÂêÈ¯³Ð¸å¡¢Æ±Èï¹ð¤¬ºÇ½ª³ØÎò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¹»¡×¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢NBC¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¨¡ÖÈà¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]