敷地内すべてで愛犬と過ごせる宿泊施設“R with dog(アールウィズドッグ)”が、6月2日(日)から、宮城・秋保温泉にオープンした。■全館で愛犬と過ごせる宿泊施設今回オープンするR with dogは、ベッドの上も含めた客室をはじめ、食事会場など館内すべてを愛犬と一緒に過ごせるドッグリゾート。全室60平米以上の広々とした和モダンな空間に仕上げた4つの客室には、それぞれ半露天風呂とプライベートドッグランを完備。愛犬専用の浴槽も用意されており、一緒に入浴を楽しむことも可能だ。また、宿泊者だけでなく愛犬も夕食と朝食付き。東北初の愛犬用ブッフェスタイルで提供され、プライベートダイニングで愛犬と一緒にゆっくりと食事を堪能できる。さらに、愛犬連れのゲストのみが利用できる専用の宿となっているので、鳴き声などで周りを気にせずに宿泊できるのも、愛犬家にはうれしいポイントになっている。【「R with dog」概要】オープン日:6月2日(日)