【豪州】
実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）10:30
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.5%（前年比)

【中国】
財新PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45
予想　52.7　前回　52.8（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)　
予想　52.6　前回　52.5（財新非製造業PMI（購買担当者指数）)

【シンガポール】
小売売上高（4月）14:00
予想　N/A　前回　-1.0%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.7%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想　53.9　前回　53.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想　53.3　前回　53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00　
予想　-0.5%　前回　-0.4%（前月比)　
予想　-5.2%　前回　-7.8%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想　52.9　前回　52.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00
予想　N/A　前回　-5.7%（前週比)

ADP雇用者数（5月）21:15
予想　17.7万人　前回　19.2万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想　54.8　前回　54.8（非製造業PMI・確報値)
予想　54.4　前回　54.4（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（5月）23:00　
予想　51.1　前回　49.4（ISM非製造業景気指数)

【カナダ】
中銀政策金利（6月）22:45
予想　4.75%　前回　5.0%（カナダ中銀政策金利)

※予定は変更することがあります