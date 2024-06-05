【豪州】

実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）10:30

予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)

予想 1.3% 前回 1.5%（前年比)



【中国】

財新PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45

予想 52.7 前回 52.8（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)

予想 52.6 前回 52.5（財新非製造業PMI（購買担当者指数）)



【シンガポール】

小売売上高（4月）14:00

予想 N/A 前回 -1.0%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.7%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55

予想 53.9 前回 53.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00

予想 53.3 前回 53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00

予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)

予想 -5.2% 前回 -7.8%（前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30

予想 52.9 前回 52.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00

予想 N/A 前回 -5.7%（前週比)



ADP雇用者数（5月）21:15

予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45

予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)

予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（5月）23:00

予想 51.1 前回 49.4（ISM非製造業景気指数)



【カナダ】

中銀政策金利（6月）22:45

予想 4.75% 前回 5.0%（カナダ中銀政策金利)



※予定は変更することがあります

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