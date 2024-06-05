本日の予定【経済指標】
【豪州】
実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）10:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.5%（前年比)
【中国】
財新PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45
予想 52.7 前回 52.8（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想 52.6 前回 52.5（財新非製造業PMI（購買担当者指数）)
【シンガポール】
小売売上高（4月）14:00
予想 N/A 前回 -1.0%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.7%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 53.9 前回 53.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想 53.3 前回 53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00
予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)
予想 -5.2% 前回 -7.8%（前年比)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 52.9 前回 52.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00
予想 N/A 前回 -5.7%（前週比)
ADP雇用者数（5月）21:15
予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)
予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（5月）23:00
予想 51.1 前回 49.4（ISM非製造業景気指数)
【カナダ】
中銀政策金利（6月）22:45
予想 4.75% 前回 5.0%（カナダ中銀政策金利)
※予定は変更することがあります
実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）10:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.5%（前年比)
【中国】
財新PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45
予想 52.7 前回 52.8（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想 52.6 前回 52.5（財新非製造業PMI（購買担当者指数）)
【シンガポール】
小売売上高（4月）14:00
予想 N/A 前回 -1.0%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.7%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 53.9 前回 53.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想 53.3 前回 53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00
予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)
予想 -5.2% 前回 -7.8%（前年比)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 52.9 前回 52.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00
予想 N/A 前回 -5.7%（前週比)
ADP雇用者数（5月）21:15
予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)
予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（5月）23:00
予想 51.1 前回 49.4（ISM非製造業景気指数)
【カナダ】
中銀政策金利（6月）22:45
予想 4.75% 前回 5.0%（カナダ中銀政策金利)
※予定は変更することがあります