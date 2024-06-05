日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の3万8440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39548.31円 ボリンジャーバンド3σ
39217.54円 ボリンジャーバンド2σ
38947.60円 75日移動平均
38886.77円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38556.00円 25日移動平均
38524.00円 5日移動平均
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38440.00円 5日夜間取引終値
38400.00円 一目均衡表・転換線
38295.00円 一目均衡表・基準線
38225.23円 ボリンジャーバンド-1σ
37894.46円 ボリンジャーバンド2σ
37563.69円 ボリンジャーバンド3σ
35348.25円 200日移動平均
248.65円 4日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39548.31円 ボリンジャーバンド3σ
39217.54円 ボリンジャーバンド2σ
38947.60円 75日移動平均
38886.77円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38556.00円 25日移動平均
38524.00円 5日移動平均
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38440.00円 5日夜間取引終値
38400.00円 一目均衡表・転換線
38295.00円 一目均衡表・基準線
38225.23円 ボリンジャーバンド-1σ
37894.46円 ボリンジャーバンド2σ
37563.69円 ボリンジャーバンド3σ
35348.25円 200日移動平均
248.65円 4日日経平均株価現物終値
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