　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の3万8440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39548.31円　　ボリンジャーバンド3σ
39217.54円　　ボリンジャーバンド2σ
38947.60円　　75日移動平均
38886.77円　　ボリンジャーバンド1σ
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38556.00円　　25日移動平均
38524.00円　　5日移動平均
38457.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38440.00円　　5日夜間取引終値
38400.00円　　一目均衡表・転換線
38295.00円　　一目均衡表・基準線
38225.23円　　ボリンジャーバンド-1σ
37894.46円　　ボリンジャーバンド2σ
37563.69円　　ボリンジャーバンド3σ
35348.25円　　200日移動平均
248.65円　　4日日経平均株価現物終値


株探ニュース