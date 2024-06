映画『スター・トレック』シリーズのスポック役や「HEROES /ヒーローズ」サイラー役で知られるザカリー・クイントが、カナダ・トロントにあるレストランで騒ぎを起こし、出入り禁止になっていたことがわかった。

米によると、トロントのレストラン「マニータ」はSNSを通じて、客として来店したクイントの横柄な態度を告発。「ザカリー・クイントは素晴らしいスポック役ですが、ひどい客です」と述べ、クイントから受けたカスハラをこう綴っている。

「(クイントは)席の準備が完了したことを伝えるメッセージを2件無視した後、スタッフに対してワガママな子供のように怒鳴り、丁寧に説明されたにも関わらず、ダイニングルームのテーブルが利用できないことを信じようとしませんでした。当店のサービス係を泣かせ、ブランチ中の他のお客様に不快感を与えました。

クイントさん、あなたの嫌な空気は他の場所へ持っていってください。マニタには素敵なセレブリティが多く訪れますが、あなたはその1人ではありません。」

またTMZの情報筋によると、クイントはFワードを交えて「俺をスルーするのか?(You're going to f****ing skip me?)」「クソ誕生日だぞ(f***ing birthday)」と怒号を飛ばしていたそう。当時の彼の様子について、「腹を立ててその場を去る前に震えていた」「数分後に戻ってきて、マネージャーに文句を言い続けていた」といった情報も寄せられている。

ちなみにクイント自身は、その当日、別のレストランで誕生日を祝う様子をInstagramストーリーズに投稿していた。今回のマニータの告発について、クイント側からはコメントは出されていない。

