´òÌî¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÍýÍ³
º´²ì¡¦´òÌî¡ÖÉûÅç±à¡×¤ÎÃãÈª¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅ·ÃãÂæ¡×¡£Èþ¤·¤¤ÃãÈª¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ò¤¤â¤¤é¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë´ë²è¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡Ö400Ëü±ß¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¡×¤¬°ì·ï¤âÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Çñ3Æü¤Ç°ÜÆ°¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤â»ÈÍÑ¡£Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤äÂ¤¤ê¼ò²°¤Î¸«³Ø¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤ó½ÉÇñÀè¤ÏÌ¾¤À¤¿¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊç½¸²Á³Ê¤ò290Ëü±ß¤ËÃÍ²¼¤²¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©¤ÎÊ¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¤Ï¡Ö¼þÃÎÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÉÙÍµÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÎÀñ¤Ê·×²è¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´±À½¤ÎÉÙÍµÁØ´Ñ¸÷¡×¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÌäÂêÅÀ¡×¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¡¢¤½¤â¤½¤âÉÙÍµÁØ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÍ»ÄÌ¤ÎÍø¤¤Ë¤¯¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¾¡¼ê¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ç´Ñ¸÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊµÒÁØ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¹ÔÄø¤Ç´Ñ¸÷¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤ËÇä¤ë¤¿¤á¤Î´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤ò¡¢´Ñ¸÷Ä£¤«¤é¤ÎºÇÂç1500Ëü±ß¤Î·ÐÈñÊä½õ¤ò»È¤Ã¤Æ´ë²è¡¢ÈÎÇä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÍ½»»Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æü¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¹ÈÍÕ¤Îµ¨Àá¤ËÊç½¸¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤Ë¤â¤¢¤¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤ª¶â»ý¤Á¤Ë´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤Î¤Ë¹ñ¤ÎÀÇ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢Íý²òÉÔÌÀ¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î¥Ä¥¢¡¼ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸©Ä£¤ÎÄó·ÈÀè¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¹â¤Î¥×¥í¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¡¢³¹¤ÎÃæ¿´ÉôºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö´±À½¤ÎÉÙÍµÁØ´Ñ¸÷¡×¤¬À®¸ù¤·¤Ê¤¤É¬Á³
ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Î²ñÄ¹¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸±²ñ¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊý¤Ç¡¢Ãæ¿´ÉôºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ®¸ùÏÃ¤òËÉÙ¤Ê¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î²ñÄ¹¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ¤ËÌó1¥«·î´ÖÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÎ¹¹Ô¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸Ä¿Í¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØÂÐ¾Ý¤Î²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ëÁÇ¿Í¤¬¡¢Ç°Ê©¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Õ¤æ¤¦¤½¤¦¡¢¤Õ¤æ¤¦¤½¤¦¡×¤È¾§¤¨¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤ª¶â¤ò¤¸¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¤à¤·¤ê¤È¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±¤ÊµÒÁØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¸¼¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë´Ñ¸÷¡×¤È¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬Êä½õ¶â¤òÇÛ¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¤éÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤ÆÎ¹¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¡¢´ë²è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢º£¤äÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ÈÅÚÃÏ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ê¤É¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÃÏ¤ÇÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤Ë²Æ¤Ï¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥«¥Ì¡¼¡¢Åß¤Ï¥¹¥¡¼¤«¤é¾èÇÏ¤Ê¤É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤â¡¢¾¦¼Ò¤Ç³¤³°¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Âç¤·¤¿Î¹¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¡ÖÉÙÍµÁØ´Ñ¸÷¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÆÊÌÚ¸©¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤Îã¤òµó¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â·²ÇÏ¸©¤ä½ÉÇñ¶È¼Ô¤¬ºòÇ¯²Æ¤Ë·Ç¤²¤¿3Çñ4Æü¤Î¡Ö¥ê¥È¥ê¡¼¥È´Ñ¸÷¡×¡ÊÆü¾ï¤Î¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¡¢»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÈè¤ì¤¿¿´¤äÂÎ¤òÌþ¤ä¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¡Ë¤Î¿½¹þ¼Ô¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¡Ö´±À½¤ÎÉÙÍµÁØ´Ñ¸÷´ë²è¡×¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ç¤ÎÉÙÍµÁØ´Ñ¸÷¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢ÆüËÜ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âµ©¤Ë¤ß¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÏÊý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¡×¤ä¡ÖÊ¸²½À¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤é¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»öÎã¤¬Á´¹ñ¤ÇÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÊä½õ¶â¤¢¤ê¤¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´òÌî²¹Àô¤ÎÍ»Ö¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤Î¿¿¿ñ
¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»öÎã¤Î1¤Ä¤¬º´²ì¸©À¾Éô¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¡Ö´òÌî¡Ê¤¦¤ì¤·¤Î¡ËÃã¡×¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2016Ç¯º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´òÌî²¹Àô¤Ïº´²ì±Ø¡¢º´²ì¶õ¹Á¡¢ÇîÂ¿±Ø¤«¤éÌó1»þ´Ö¡£ÎÙ¸©¤ÎÄ¹ºê¶õ¹Á¤«¤é¤À¤È30Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯9·î¤ËÀ¾¶å½£¿·´´Àþ¤Î´òÌî²¹Àô±Ø¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ³¤³°¤«¤é¤ÎÉÙÍµÁØ´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂÈË¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤¬ÆÃ¤Ë³°¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØ¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö500Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¡×¡Ö1300Ç¯Â³¤¯´òÌî²¹Àô¡×¡Ö400Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¾Æ¤Êª¡ÊÈîÁ°µÈÅÄ¾Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¡×¤ÏË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¤¦¤ÞÌ£¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾»ºÃÏ¡¦´òÌî¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ´ë²è²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¡ÖÏÂÂ¿²°¡Ê¤ï¤¿¤ä¡ËÊÌÁñ¡×¤Î3ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¾®¸¶²Å¸µ¡Ê¤³¤Ï¤é¤è¤·¤â¤È¡Ë¼ÒÄ¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤Î³°´Ñ¡£ÉßÃÏ¤ÎÃæ¤ËÀî¤âÎ®¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤À
Æ±Î¹´Û¤Ï1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¤ÎÁÏ¶È¡£ÉßÃÏ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤è¤ê¹¤¤¡¢Ìó2ËüÄÚ¡Ê6Ëü6000Ö¡Ë¡£µÒ¼¼¿ô¤â100°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´òÌî¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î»ñ»º¤òÈ¯·¡¡¢Î¹´Û¤òÀ¤³¦¤Ø³«¤¯
ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤¬¤¢¤ëÌ¾²È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Çñ°Ê¾å¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¹´Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï2ÂåÌÜ¤¬Ê¿À®¥Ð¥Ö¥ë»þ¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë²áÂçÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢²¿ÅÙ¤â·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò´Ö¤Î³Î¼¹¤â¤¢¤ê²Å¸µ»á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²È¶È¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¤é¤âÎ¹´ÛºÆÀ¸Àì¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£10Ç¯¤Û¤É¤Ç·×80·ïÄ¶¤ÎºÆÀ¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Å¸µ»á¤Ï¼Â²ÈºÆÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ2013Ç¯¡¢36ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·Ð±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£´íµ¡Åª¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´òÌî¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î»ñ»º¤òÈ¯·¡¤·¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡×¡Ê¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¡¦´òÌî²¹Àô¡¦µÈÅÄ¾Æ¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Î¹´ÛÁ´ÂÎ¤ò³«Êü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á»á¤ÈÄó·È¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡£ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMade in ¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤À
º£¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔÆâ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¡Ö¤ªÃã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡ÊÍÎ²Û»Ò¿¦¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á»á¤È¤ÎÄó·È¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É¤ÎÆÈ¼«¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2020Ç¯¤«¤é¶¨¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎËÜÅÄ¿¸°ìÏº»á¤È¶¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Üºö¤ä¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶¯¤¤IT´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´òÌîÃÏ°è¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¾åµ¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Î²ÁÃÍÅ¾´¹¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´òÌîÃÏ°è¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¡¢°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö½Û´Ä¹½ÃÛ¡×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏŽ¢1000±ß°Ê¾åŽ£¤Ç¤ªÃã¤ÏŽ¢ÌµÎÁŽ£¤Ê¤Î¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ¹´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÃã¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤á¤Ð³§¤¬ÉáÄÌ¤Ë1500±ß¡¢2000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®¸¶¼ÒÄ¹¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2000±ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤«¡×¡£¾®¸¶¼ÒÄ¹¤Îµ¿Ìä¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
²Å¸µ»á¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÃã¤ÎÄó¶¡¤Î»ÅÊý¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÃ±°Ì¤Ç¤ªÃãÇÀ²È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ªÃãÇÀ²È¤ÎËÜÅ¹¤Ê¤É¤òÍ¶Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹´Û¤È¤·¤ÆÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃãÇÀ²È¤«¤é°Â¤¯Ãã¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÆ±Á³¤ÇÎ¹´Û¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃãÇÀ²È¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÍÎÁ¤Ç¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê½ÉÇñµÒ¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç°û¤á¤ë¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÍÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤â¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¯¡¢¤à¤·¤íÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¢ÌµÎÁŽ£¤«¤éŽ¢1¿Í1Ëü±ß°Ê¾åŽ£¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢2021Ç¯¤ËÏÂÂ¿²°ÊÌÁñÆâ¤Ë¡ÖÉûÅç±àËÜÅ¹¡×¤ò¹½¤¨¤¿À¸»º¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÉûÅç¿Î¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤é¡ÖÉûÅçÃãÎÀ¡×¤Ç¡ÖÃã¹Í¡×¤È¤¤¤¦¡¢80Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤à¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë´°Á´»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¡£
¤½¤Î²Á³Ê¤Ï1¿Í5500±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÉûÅç±à¤ÇºÏÇÝ¡¢²Ã¹©¤·¤¿5¼ïÎà¤Î¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÈÅÄ¾Æ¤Ê¤É¤Î´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãã²Û»Ò¤Ê¤É¤â½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ç¤¹¡£
Ãã¹Í¤Ï80Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤ªÃã¤¬¼çÌò¤Ç¡¢Ãã²Û»Ò¤Ê¤É¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ú¤Î©¤ÆÌò¤À
ÉÊ¼ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À½Ãã¤ÎÊýË¡¡¢ßäÀù¡¢Þ»¡Ê¤¤¡Ë¤ìÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃãÇÀ²È¤¬¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤Æ½ÏÀ®²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹©É×¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤¿¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¤¹¡£80Ê¬¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÁÆ¬¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´òÌî»Ô³¹¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç10Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢2017Ç¯¤ËÆ±±à¤ÎÃãÈª¤ÎÃæ¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÖÅ·ÃãÂæ¡×¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£50Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÌÚÀ½¤ÎÊ¿Âæ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÌî³°Ãã¼¼¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤ÎÂæ¤Î¾å¤ÇÈþ¤·¤¤ÃãÈª¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃã¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê1Ëü5000±ß¤¬´ð½à¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ò¤¤â¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
´òÌî²¹Àô¤Ë¤Ï¡¢Å·ÃãÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÊÈøËÍµ±à¤Î¡ÖÅÎ¤ÎÃã¼¼¡×¤äÃÓÅÄÇÀ±à¤Î¡ÖÃãÅã¡×¡¢¤µ¤é¤ËÈîÁ°µÈÅÄ¾Æ¤ÎÎ¤¤Ë¤¢¤ëÉûÀéÀ½Æ«½ê¤Î°ì³Ñ¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÂ¤¤Ã¤¿µÈÅÄÃã¼¼¡ÊÍ£°ì¤Î²°Æâ»ÜÀß¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÃã¶õ´Ö¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ±ÃÏ¤Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÎÁ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤ªÃã¤ò¡¢ÃãÇÀ²È¤äÎ¹´Û¶È¤ò±Ä¤àÍÎÏ·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«Äê¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇ´¤ê¶¯¤¯½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿·Á¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤¬´î¤ó¤Ç1¿Í1Ëü±ß¡¢1Ëü5000±ß¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤â¶Ã¤¯¤ªÃã¤ÎÊ¸²½À
¤½¤ì¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷´ë²è¤ò¤É¤³¤ÇÃÎ¤ë¤Î¤«¡£Á°½Ð¤Î¤È¤ª¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î´òÌîÃã¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®Æ¬³Ê¤Î1¤Ä¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç¤¹¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¼«¤é´òÌîÃã¤ÎÀ¸»ºÇÀ²È¤òË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤Ç¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¿¤ÎÃã±à¡×¤Î¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶áÇ¯·ú¤Æ¤é¤ì¤¿³°»ñ·Ï¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃãÇÀ²È¤ò·î¤Ë°ìÅÙ¾·¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ªÃã¤òÃê½Ð¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
´òÌî²¹Àô¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢ÍèµÒ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¿¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¸ÜµÒ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ø¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤ë°ÊÁ°¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃãÇÀ²È¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â²·Çä²Á³Ê¤¬1¥¥íÅö¤¿¤ê¿ôÀé±ß¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤º¡¢ÃãÇÀ²È¤Î»þµë¤Ë´¹»»¤·¤¿¤é400±ß¤ò³ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÃãÇÀ²È¤ÎÊý¡¹¤¬Ì¤Íè¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÂÇä¤ê¤ò¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤ªÃã¤ò²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤¦·Á¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¡¢ÀèÁÄ¤«¤éÂ³¤¯ÃÏ°è»º¶È¤ÎÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Ï¡Ö²Ô¤°Ãã»º¶È¡×¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¤¹¤ëÃãÇÀ²È¤¬½Ð¤Æ¡¢³Æ¡¹¤¬½êÆÀ¤ò¾å¤²¡¢¤½¤ì¤òÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚ¾í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹âÉÊ¼Á¤Î¤ªÃã¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÃãÈª¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼À©ÅÙ¡×¤âÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Î¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡¢ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ëÂç´ë¶È¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÂ¾¤Î¤ªÃã¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ë¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ä»ë»¡¼Ô¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
´Î¿´¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¼«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¼Â¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¡¢´òÌî²¹Àô¤Î¤ªÃã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎËëÈÍÂÎÀ©²¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¸Å¤¯¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÎÎ¼ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃ»ºÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë¤Ï»³¤Û¤ÉÂ¸ºß¤¹¤ë¿¦¿Í¤Îµ»¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤ËËè²óÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î»ä¤¿¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»º¶È¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ÏÄãÄÂ¶âÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¿´¤Ê¤é¤º¤âÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¿ô¤Ç¤¹¡£
ÃãÈª¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÏÊý¤Î¹ÔÀ¯¼Ô¤¬400Ëü±ß¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¤òÇä¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤Ê´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬¿ôÉ´Ç¯¡¢1000Ç¯Ä¶¤ÈÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Îò»ËÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤³¤½¡¢ÉÙÍµÁØ´Ñ¸÷¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌÚ²¼ ÀÆ ¡§ ¤Þ¤Á¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶È²È¡Ë