´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©¡Ú´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯Îø°¦¥Õ¥ì¡¼¥º5Áª¡Û
¡ÖK-POP¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì£±Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯Îø°¦¥Õ¥ì¡¼¥º5Áª
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤äK-POP¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¡ÖÎø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡Ê사랑해요.¡Ë
¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡Ê사랑해요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯²»¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¤á¤Ð´Ú¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤°¤é¤¤¡¢È¯²»¤·¤ä¤¹¤¤´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤äK-POP¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Ë¤âÆüËÜ¸ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¿¥á¸ý¤ä·É¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥á¸ý¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ø¡Ê사랑해.¡Ë¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ø¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
·É¸ì¤Ç¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ê사랑합니다.¡Ë¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢¹¥¤¤Ç¤¹¡§¥Á¥ç¥¢¥Ø¥è¡Ê좋아해요.¡Ë
¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È°¦¾ðÉ½¸½¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥¢¥Ø¥è¡Ê좋아해요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥¢¥Ø¥è¡×¤â¡¢¥«¥¿¥«¥ÊÅª¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥á¸ý¤Ç¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¸Ëö¤Î¡Ö¥è¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥¢¥Ø¡Ê좋아해.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥à ¥Á¥ç¥¢¥Ø¡Ê너무 좋아해.¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¹¥¤¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë³Ð¤¨¤¿¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ø¡×»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Î¥à ¥µ¥é¥ó¥Ø¡×¤È¸À¤¦¤Û¤¦¤¬Âç¤¤Ê°¦¾ð¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥¥¹¤·¤Æ¡§¥Ã¥Ý¥Ã¥Ý¥Ø ¥¸¥ç¡Ê뽀뽀해 줘.¡Ë
Îø¿Í¤Ë¡Ö¥¥¹¤·¤Æ¡×¤È¤»¤¬¤à¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥Ã¥Ý¥Ã¥Ý¥Ø ¥¸¥ç¡Ê뽀뽀해 줘.¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÎø°¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ã¥Ý¥Ã¥Ý¡×¤È¤¤¤¦È¯²»¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥Ã¥Ý¥Ã¥Ý¡×¤ÎºÇ½é¤Î¡Ö¥Ã¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥Ý¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë