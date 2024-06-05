¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ´¤ì¤ë¤â¤Î¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½ñÀÒ¡Ø´é¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬¤È¤È¤Î¤¦¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ê»ä¤¬¸½¤ì¤ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢18Ç¯¤Ç6Ëü¿Í°Ê¾å¤ò»Ü½Ñ¤·¤¿¤æ¤¬¤ßÀ°ÂÎ»Õ¤Î¹âÌîÄ¾¼ù»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬Æü¾ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¹âÌî»á¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¸¥à¤ä¥è¥¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤Î»ÑÀª¡×¤ò¤Ä¤Í¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¡¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢Æ¬¤òÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤¹»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤Ë¸å¤í¤Ë°ú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÍ¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï¾¹ü¤¬°ú¤¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î¹½Â¤Åª¤Ë¸ª¤¬ÆâÂ¦¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤³¤Þ¤á¤Ë¶»¤ò¤½¤é¤¹
¡¡¼¡¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¶»¤ò¤½¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¸ª¤¬¹¤¬¤ê¡¢º¸±¦¤Î¸ª¹Ã¹ü¡Ê¤±¤ó¤³¤¦¤³¤Ä¡Ë¤É¤¦¤·¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·»È¤Î±©¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¸ª¹Ã¹ü¤¬Éâ¤½Ð¤¿¤¤ì¤¤¤ÊÇØÃæ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë