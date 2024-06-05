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A: How's the project going?
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B: It's going well. We have a (sound/ hot) business plan.
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A: My smartphone is (a lemon/ an apple).
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B: Oh no! What's wrong with it?
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A: Don't be (last/ mean) to your little brother.
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B: But he took my toy!
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