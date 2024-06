英語を勉強しているが英会話上達を実感できない――そんな人に試してほしい1冊が『中学英語だけで面白いほど話せる!見たまま秒で言う英会話』だ。「イラストを見る→見たままを英語にする」を繰り返すことで、日本語を介さずに瞬時に即答する「英語の反射神経」を鍛えることができる。英語で話す力を養うための最適な英語学習書だ。本稿では著者の森秀夫さん(麗澤大学外国語学部教授)に「知ってるようで実は知らない、中学校で学ぶ英単語」について教えてもらった。

日本語の「手」という単語には、身体の一部である「手」以外にも、「方法」「手段」という意味もあります。

例えば、「問題が発生したので早急に手を打つ必要がある」という場合、「問題を解決するために具体的な対策や措置を取ること」を意味します。

また「茶」という単語には、飲み物のお茶だけでなく、「いい加減な」「適当な」という意味もあります。

例えば、「彼の謝罪は茶番だった」という場合、「彼は本当に謝罪しているとは思えなかった」ということを意味します。

これと同じように、英語にも意外な意味を持つ単語があります。ここでは、中学校で習うような基礎的な英単語の中から、意外な意味を持つ単語を紹介したいと思います。

まずは、英語力を試すクイズを用意してみましたので、挑戦してみてください。

【問題】

日本語に合うように、( )内から適語を選びなさい。



A: How's the project going?

プロジェクトはどうですか?

B: It's going well. We have a (sound/ hot) business plan.

順調です。しっかりした事業計画があります。



A: My smartphone is (a lemon/ an apple).

私のスマホは欠陥品だわ。

B: Oh no! What's wrong with it?

え、どうしたの?



A: Don't be (last/ mean) to your little brother.

弟に意地悪しないで。

B: But he took my toy!

でも、彼が僕のおもちゃを取ったんだよ!