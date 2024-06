女優加藤あい(41)が4日までにインスタグラムを更新。ヘアカットを報告した。

加藤は「Gave up on growing out my hair」とつづり、ヘアカット前の写真と、ヘアカット後の自撮りショットを公開。明るい茶髪のショートヘアにイメチェンした。

ハッシュタグを用いて「#結局伸ばせない#2枚目は切る前#すごいアップでごめんなさい」と記した。

この投稿にフォロワーからは「アップ逆にあざっす(笑)」「自撮りかわいぃーー」「同世代とは思えない若々しさ」などのコメントが寄せられた。