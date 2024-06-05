Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、「週間再生数1000万回超え連続週数」記録歴代単独2位に【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、週間再生数1213万69回を記録し、6月5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、2024年2月5日付から19週連続1位を獲得した。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1213万69回を記録し、19週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Official髭男dism「Subtitle」を超え歴代単独2位【※】となった。累積再生数は3億7295万3152回 。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（ ）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」（24週連続・2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（19週連続・2024年2月5日付〜2024年6月10日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」（18週連続・2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年6月10日付：集計期間：2024年5月27日〜6月2日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1213万69回を記録し、19週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Official髭男dism「Subtitle」を超え歴代単独2位【※】となった。累積再生数は3億7295万3152回 。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年6月10日付：集計期間：2024年5月27日〜6月2日）＞