高嶺のなでしこ、口には出せない女の子の気持ちを歌った新曲「私より好きでいて」配信リリース
HoneyWorksサウンドプロデュースの10人組アイドルグループ・高嶺のなでしこが、6月5日(水)に配信シングル「私より好きでいて」をリリースする。
口には出せない女の子の気持ちを歌った本楽曲は、4月に行われた＜メジャーデビュー記念ライブ〜Beginning〜＞Zepp DiverCity(TOKYO)公演で初披露され、現在開催中の全国ツアー＜高嶺のなでしこ全国ツアー2024“わたし色に染まれ”＞でも披露。
リリース情報
配信開始日：6月5日(水)
Linkfire： https://jvcmusic.lnk.to/lovememorethanido
ライブ・イベント情報
6月9日(日) 仙台darwin（宮城）
6月16日(日) 名古屋ダイアモンドホール（愛知）
6月23日(日) LIVE VANQUISH（広島）
6月29日(土) BEAT STATION（福岡）
TOUR FINAL
7月13日(土) TOKYO DOME CITY HALL（東京）
[OPEN/START] 16:30/17:30
[料金]
・通常指定席 FC価格\6,300(税込)/一般価格\6,800(税込)
・女性専用エリア指定席 FC価格\6,300(税込)/一般価格\6,800(税込)
・カメねこエリア指定席 FC価格\9,500(税込)※FC ONLY
※全券種共通：全席指定/ドリンク代別途必要/未就学児童入場不可
＜問い合わせ＞DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
[チケット一般発売]
2024年6月15日(土)10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/takanenonadeshiko/
ライブ・イベント情報
■2024年8月7日(水)
[会場]豊洲PIT
第一部[OPEN/START]15:00/16:00
第二部[OPEN/START]18:30/19:30
[内容]ライブ/トーク
[料金]
・通常指定席 FC価格\5,000(税込)/一般価格\5,500(税込)
・女性専用エリア指定席 FC価格\5,000(税込)/一般価格\5,500(税込)
・カメねこエリア指定席 FC価格\8,500(税込)※FC ONLY
※全券種共通：全席指定/ドリンク代別途必要/未就学児童入場不可
[問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
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