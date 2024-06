【MPM-15 ブロウル】11月下旬 発売予定価格:26,400円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「MPM-15 ブロウル」を11月下旬に発売する。価格は26,400円。

本商品は、映画に登場したキャラクターを再現する「マスターピースムービーシリーズ」の第15弾。今弾には、ハリウッドムービー第1作「トランスフォーマー」から、ディセプティコンのブロウル(デバステーター)が登場する。ブロウルはM1エイブラムス戦車から変形。市街地での戦闘では戦車形態で乗用車を踏みつぶしたり、その巨体と火力でオートボット達を苦しめた。

本商品では、ブロウルの特徴的なボディシルエットを完全再現。さらに、属のエフェクトパーツを使用することで劇中イメージ遊びが可能となっている。

【セット内容】

ブロウル本体(1)、武器A(1)、武器B(1)、ミサイルランチャー(2), ブレードR(1)、ブレードL(1)、ダメージパーツ(1)、ブラストエフェクト大(2)、ブラストエフェクト小(2)、爆炎エフェクトA(1)、爆炎エフェクトB(1)、爆炎エフェクトC(1)、ミサイルエフェクト大(1)、ミサイルエフェクト小(1)、取扱説明書(1)

【パッケージサイズ】

235×315×127mm

(C) 2024 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.

(R) and/or TM & (C) TOMY. All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.