【Minecraft 15周年記念セール】6月5日15時59分まで 開催

任天堂の公式オンラインストア「My Nintendo Store」およびニンテンドーeショップにて、「Minecraft 15周年記念セール」が開催されている。期間は本日6月5日15時59分まで。

「Minecraft 15周年記念セール」は、サンドボックスゲーム「Minecraft」の15周年を記念して、「Minecraft」シリーズのダウンロード版ソフトが最大50%オフとなるセール。「Minecraft」はもちろんのこと、アクションアドベンチャー「Minecraft Dungeons」、「Minecraft Legends」、そして「Minecraft デラックス コレクション」、「Minecraft Dungeons Ultimate Edition」、「Minecraft Legends Deluxe Edition」なども対象になっている。

対象作品紹介(一部)

「Minecraft」

通常価格:3,960円→セール価格:1,980円(50%オフ)

「Minecraft Dungeons」

通常価格:2,640円→セール価格:1,320円(50%オフ)

「Minecraft Legends」

通常価格:5,280円→セール価格:2,640円(50%オフ)

Mojang (C) 2009-2018. "Minecraft(R)" is a trademark of Mojang Synergies AB.

(C) 2020 Mojang Synergies AB. TM Microsoft Corporation.

(C) 2022 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.