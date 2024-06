【SS-133 ホイルジャック】【SS-134 オプティマスプライム】【TL-77 サイドバーン(RID 2001ユニバース)】【TL-78 ホットショット(サイバトロンユニバース)】11月下旬 発売予定価格:各4,400円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー スタジオシリーズ」より「SS-133 ホイルジャック」と「SS-134 オプティマスプライム」を11月下旬に発売する。価格は各4,400円。

また、同じく11月下旬より「トランスフォーマーレガシーシリーズ」から「TL-77 サイドバーン(RID 2001ユニバース)」と「TL-78 ホットショット(サイバトロンユニバース)」も発売される。価格は各4,400円。

トランスフォーマー スタジオシリーズ

トランスフォーマー スタジオシリーズでは、歴代映画のキャラクターたちが最新デザインとなって続々登場。映画の世界観を再現して楽しめる。

SS-133 ホイルジャック

価格:4,400円

ハリウッドムービー第7弾「トランスフォーマー/ビースト覚醒」に登場するホイルジャックを再現。ロボットモードからフォルクスワーゲンのミニバンに変形する。

ホイルジャックは、南米に潜伏していたがオプティマスの要請により即座にクスコに駆け付けトランスワープキーの探索に協力した。長く南米に潜伏していた影響か、スペイン語訛りで話す。テラーコン達のと戦闘に於いてはアーシーとタッグを組んで息の合った戦いを繰り広げた。銃型の武器が一丁付属する。

【セット内容】

ホイルジャック本体(1)、武器(銃)(1)、取扱説明書(1)

【パッケージサイズ】

139×190×64mm

SS-134 オプティマスプライム

価格:4,400円

CGアニメ映画「トランスフォーマー/ONE」に登場するオライオンパックスがマトリクスのパワーで進化した姿で、オートボットのリーダーとなる運命の戦士オプティマスプライムを劇中の姿そのままに再現。トラックタイプのサイバトロンビークルからロボットモードに変形する。

胸部にはマトリクスが収納可能、取り外して両手に持たせることもできる。武器のエナジーアックスを拳に取り付けることが可能だ。

【セット内容】

オプティマスプライム本体(1)、本体パーツ(1)、武器(2)、エナジーアック(1)、マトリクス(1)、取扱説明書(1)

【パッケージサイズ】

139×190×64mm

トランスフォーマー レガシーシリーズ

「トランスフォーマーレガシー」は、トランスフォーマー世界のキャラクターが同じ世界に集結し新たな世代を創り出すシリーズ。「キングダム」に続きビーストウォーズキャラクターのリファインも継続しつつ、ビーストウォーズ以降のキャラクターも含めて続々と登場する。

今回は、トランスフォーマー40周年を記念して、全ユニバースからキャラクターが結集、展開する新シリーズ「トランスフォーマーレガシー ユナイテッド」より「サイドバーン」と「ホットショット(サイバトロンユニバース)」が登場する。

TL-77 サイドバーン(RID 2001ユニバース)

価格:4,400円

RID2001ユニバースから来たサイドバーンはロボットからスポーツカーに変形する。陽気でお調子者な性格で、赤いスポーツカーに異常なほどの執着も持つ特殊な癖があるが、兄弟や仲間との友情を大切にする優しい心を持つ戦士だ。ロボットモードでは大型のシールドと銃を装備して、銃はバンパーパーツと合体させることでボウガンモードにできる。

【セット内容】

サイドバーン(RID 2001ユニバース)本体(1)、本体パーツ(1)、シールド(1)、武器(1)、取扱説明書(1)

【パッケージサイズ】

138×190×62mm

TL-78 ホットショット(サイバトロンユニバース)

価格:4,400円

ロボットからスポーツカーに変形する、最速の戦士ホットショットがサイバトロンユニバースから参戦。サイバーキーのパワーで展開したアクセルウイングにより超加速が可能で、そのスピードはオートボットでも群を抜く能力となっている。付属の武器は両モードで装着可能だ。

【セット内容】

ホットショット(サイバトロンユニバース)本体(1)、武器(1)、サイバーキー(1)、取扱説明書(1)

【パッケージサイズ】

138×190×62mm

(C) TOMY. (C) 2024 Paramount Pictures Corporation.All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.

Volkswagen trademarks,design patents and copyrights are used with the approval of the owner,Volkswagen AG.

(C) TOMY