１９８１年：全斗煥（チョン・ドゥファン）大統領が北朝鮮に南北最高責任者会談を提案



１９９０年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領がゴルバチョフ・ソ連大統領と米サンフランシスコで初の韓ソ首脳会談



１９９８年：与党・新政治国民会議の高建（コ・ゴン）候補がソウル市長に当選



２０００年：金大中（キム・デジュン）大統領が江原道・東江ダム建設計画の白紙撤回を発表



２００３年：韓米が米第２歩兵師団の漢江以南への２段階にわたる移転・再配置で合意



２００６年：韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）の第１回本交渉開始



２０２３年：在外同胞に関する政策を総合的に担う「在外同胞庁」が発足