¡ÖËÜÅö¤ËÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡×À¾Éð¡¢·ÑÅê¼ºÇÔ¡¡9²ó2»à¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¡¡º£°æÃ£Ìé8²ó⅔1¼ºÅÀ¹ßÈÄ¡¡ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×
¡¡¢¡¥ä¥¯¥ë¥È4¡½3À¾Éð¡Ê4Æü¡¢¿ÀµÜ¡Ë
¡¡·èÃÇ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥Á¡¼¥à½é´°Åê¤Þ¤Ç¤¢¤È1¿Í¤Ç¡¢À¾Éð¤ÎÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤ÏÀèÈ¯º£°æ¤«¤éÍÞ¤¨¤Î¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤ËÂå¤¨¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¼é¸î¿À¤¬¥ä¥¯¥ë¥È»³ÅÄ¤Ë±¦ÍãÀþ¤ÎÆ±ÅÀ2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢±äÄ¹¤Ø¡£10²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜ¤¬Êø¤ì¤Æ¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¡¢ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë·ÑÅê¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡º£°æ¤Ï129µå¤òÅê¤¸¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢9²ó¤â154¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤âÆþ¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖµå¿ô¤òÊü¤ì¤ëÅê¼ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤«¤¹¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡£º£°æ¤Ï¡ÖÍ×½ê¤Ç»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀèÀ©¤µ¤ì¤¿½é²ó¤È9²ó¤ò´Þ¤à4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÀèÆ¬¤Ë½Ð¤·¤¿»Íµå¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é7²ó¤Ë³°ºê¤Î2¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢44Æü¤Ö¤ê¤Ë1·³Éüµ¢¤·¤¿ÂåÂÇ·ª»³¤ÎÄÌ»»400ÆóÎÝÂÇ¤Ç°ì»þ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨9ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÂÇ¤â¥Õ¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤Á¤¤ë¤«¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ç¥Á¡¼¥àÎÏ¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¡£ÀäÂÐ¼¡¤Ï¤ä¤êÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£Æ®»Ö¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¡£Á±Àï»ß¤Þ¤ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë