バンもん！主催フェス＜NAKAYOSHI FES.2024＞出演アーティスト第1弾にSILENT SIREN、でんぱ組.incら
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が主催するサーキットイベント＜NAKAYOSHI FES.2024＞の出演アーティスト第1弾が発表された。
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIのほか、SILENT SIREN、スチャダラパー、礼賛、神聖かまってちゃん、でんぱ組.inc、虹のコンキスタドールの計7組が発表となった。
＜NAKAYOSHI FES.＞はバンもん！がキュレーターとなりアイドルのほかバンドやお笑いなどジャンルレスな出演者が集うサーキットフェス。3回目の開催となる今年は、9月21日に東京・渋谷エリアの複数会場で開催され、今後も出演アーティストは随時発表予定。またチケットの最速先行受付もスタートしている。
＜NAKAYOSHI FES.2024＞
会場：Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Duo Music Exchange / club asia /WOMBLIVE etc...
チケット券種：
VIPチケット \20,000(税込) / 早割チケット \7,000(税込)
VIP特典…整理番号付 / Spotify O-EAST前方エリア・Spotify O-WESTVIP特設レーン入場可能 / VIP限定Tシャツプレゼント (特典はさらに追加となる可能性がございます)
第1弾アーティスト：
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI / SILENT SIREN / スチャダラパー / 礼賛 / 神聖かまってちゃん / でんぱ組.inc / 虹のコンキスタドール