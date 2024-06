「ドールズフロントライン」からショットガンの人形「DP-12」が、スキン「光の寓話」のダメージバージョンをモチーフに立体化!!

ホビー通販「あみあみ」にて、「ドールズフロントライン DP-12 光の寓話 重傷Ver. 1/6 完成品フィギュア」の予約が受付中だ。

ホビー通販「あみあみ」にて、「ドールズフロントライン DP-12 光の寓話 重傷Ver. 1/6 完成品フィギュア」(25,600円 税込)の予約が受付中だ。

大人気スマホゲーム「ドールズフロントライン」からショットガンの人形「DP-12」を1/6スケールフィギュア化。

スキン「光の寓話」のダメージバージョンをモチーフに立体化。





際どいデザインの水着に包まれた肉感的なボディラインおよび妖艶なポーズや表情などセクシーな表現を限界までこだわって製作されている。精密や造形された銃器や帽子は自由に動かすことが可能となっておりますので、お好みのスタイルでディスプレイ可能です。また、かわいらしくデフォルメされた2体のダイナーゲートも要注目の要素となっている。



商品の発売は2025年5月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■【限定販売】ドールズフロントライン DP-12 光の寓話 重傷Ver. 1/6 完成品フィギュア[ファット・カンパニー]

価格:25,600円(税込)

スケール:1/6

サイズ:全高:約130mm

素材:プラスチック

JANコード:4580678969442

発売日:2025年5月未定

ブランド名:ファット・カンパニー

原作名:ドールズフロントライン

キャラ名:DP-12

原型制作:扇(コネクトレクト)

彩色:わきメカのまつ





<セット内容一覧>

フィギュア本体

専用台座





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C) SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved.

