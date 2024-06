韓国の5人組グループ・NewJeansが4日、都内で開催された『Coke STUDIO Live with NewJeans, powered by Spotify』に登場し、新曲「How Sweet」など6曲を披露した。なお、メンバーのHYEINは練習中に足の甲を微細骨折したとして活動を中断しており、今回は4人での出演となった。昨年から2年連続でコカ・コーラのグローバルアンバサダーを務めるNewJeans。開演前からSpotifyのNewJeansトップリスナー300人がオールスタンディングのフロアを熱気で満たしたこの日のライブは、昨年同社とのコラボレーションから誕生した楽曲「Zero」でスタートした。

デビュー後初のリミックスアルバムに収録された「Ditto 250 remix ver.」を届けた後、1人ずつ自己紹介。「本当に光栄です」「Bunnies(※ファンの総称)のみなさんに会えて本当に幸せ」「楽しいですか?」と至近距離でコミュニケーションを楽しんだ。「NewJeans」「ETA」ではキレのあるダンスとともに、ファンの合唱も求めて会場の熱量をさらに高めていく。そして「時間はあっという間。きょうはあと2曲です」と惜しみながら、HANNIが「次の曲のヒント」として「Bubble, bubble…」と口ずさむと、フロアからはさらにヒートアップ。この日のピークとも言える興奮の渦を生み出しながら、5月24日にリリースされたばかりのシングルから新曲「Bubble Gum」「How Sweet」を立て続けにパフォーマンスした。歌唱後には「最後のあいさつをします」と宣言しつつ、メンバー自ら「なにか聞きたい曲ありますか?」と終演を惜しむ場面も。約1時間全6曲のショートライブながら、それほどの充実感がステージとフロアを包み、イベントは「みなさんと一緒にステージを楽しむことができて本当に幸せでした!」という言葉で締めくくられた。■『Coke STUDIO Live with NewJeans, powered by Spotify』セットリスト01. Zero02. Ditto 250 remix ver.03. NewJeans04. ETA05. Bubble Gum06. How Sweet