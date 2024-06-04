『MURO FESTIVAL 2024』打首獄門同好会、cinema staff、稲村太佑（アルカラ）ら最終出演アーティストを発表 総勢120組の出演が決定
2024年7月20日（土）・21日（日）に横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場にて開催される『MURO FESTIVAL 2024』の最終出演アーティストが発表された。
最終出演アーティスト
7月20日（土）
打首獄門同好会 / KAKASHI / 心愛 -KOKONA- / 39degrees
SideChest / cinema staff / 虎の子ラミー / 灰色ロジック
板歯目 / Hyuga / Blue Mash / MARSBERG SUBWAY SYSTEM
ユタ州 / 我儘ラキア
7月21日（日）
Enfants / 稲村太佑(アルカラ) / コールスロー / the paddles
chef's / それでも世界が続くなら / w.o.d. / 鉄風東京 / バウンダリー
yutori / レイラ / rem time rem time / LONGMAN
新たに27組が発表となり、総勢120組の出演が決定した。
なお、チケットは現在イープラスにて販売中。