『MURO FESTIVAL 2024』

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2024年7月20日（土）・21日（日）に横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場にて開催される『MURO FESTIVAL 2024』の最終出演アーティストが発表された。

最終出演アーティスト

7月20日（土）
打首獄門同好会 / KAKASHI / 心愛 -KOKONA- / 39degrees
SideChest / cinema staff / 虎の子ラミー / 灰色ロジック
板歯目 / Hyuga / Blue Mash / MARSBERG SUBWAY SYSTEM
ユタ州 / 我儘ラキア

7月21日（日）
Enfants / 稲村太佑(アルカラ) / コールスロー / the paddles
chef's / それでも世界が続くなら / w.o.d. / 鉄風東京 / バウンダリー
yutori / レイラ / rem time rem time / LONGMAN


新たに27組が発表となり、総勢120組の出演が決定した。

なお、チケットは現在イープラスにて販売中。