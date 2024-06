Blossomsが、9月20日にニューアルバム『Gary』をリリース。また、タイトル曲「Gary」を先行配信し、MVも公開された。

同アルバムは全英1位を記録した2022年の『Ribbon Around The Bomb』以来となる通作5作目のニューアルバム。バンドのいつものコラボレーターであるThe Coralのジェイムズ・スケリーと、彼らの「What Can I Say After I’m Sorry?」や「Nightclub」を手がけたJungleのジョシュ・ロイド・ワトソンがプロデュース。アイルランド人シンガーのCMATも、アルバム収録の「I Like Your Look」と「Why Do I Give You The Worst Of Me?」の2曲を共作している。

ユアン・オグデンとフロントマンのトム・オグデンが監督したタイトル曲「Gary」のMVには、ポップシンガーのリック・アストリーと、イングランドサッカーチームのエヴァートンFCを率いるショーン・ダイチ監督が出演。ダイチ監督は、5月に発表された前シングル「What Can I Say After I’m Sorry?」に続き、同じキャラクターを演じている。

Blossomsとリック・アストリーは、2021年からThe Smithsのカバーグループとして時折ステージに立っており、2023年の『Glastonbury Festival』では両者によるシークレットセットも行われた。エヴァートンFCのショーン・ダイチ監督とは、今年3月に開催されたリックのマンチェスターでのコンサート会場で対面。以前からBlossomsのファンを公言していたダイチ監督とはすぐさま意気投合し、その後「ビデオ撮影でボス的なキャラをやってくれないか」とダイチ監督に依頼したところ、快く承諾してくれたという。

■トム・オグデン(Vo) コメント

このビデオは、ユアン・オグデンと僕が兄弟で監督したもので、前回のビデオの続編です。昨年ラジオで耳にした実話に基づいて作られた曲で、ゲイリーという8フィート(約2.4メートル)のガラス繊維製のゴリラが、スコットランドのカールークのレイナード・ガーデンから盗まれたという話です。そのストーリーを僕たちは映像で再現。リック・アストリーが園芸センターの所有者のアンドリュー・スコットを演じ、バンドのメンバーがゲイリーを盗みます。このビデオの制作は本当に楽しくて、再び16ミリフィルムを使ってストックポートやピークディストリクト、ダービーシャー周辺で撮影しました。アルバムの核となる曲であり、いろんなタイトルを考えたけれど、結局はいつも“Gary”に戻ってきました。”Gary”しかなかったんです。

アルバムの収録曲は、さまさまな出来事、主には個人的な体験に基づいています。“Big Star”は有名な音楽ジャーナリストをシャトー・マーモントで見かけた後、近づいて自己紹介しようか迷ったけれど、結局恥ずかしくてできなかった話です。“I Like Your Look”はブロンディの“Rapture”に敬意を表し、ジョーン・バエズの“Time Rag”にウィンクしていて、リリック的にはハイファッションを皮肉っています。“Mothers”は僕とジョー(・ドノヴァン)との友情に対する賛歌であり、僕たちの母が80年代に友人だったという話にも触れています。

