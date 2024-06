大迫力の音で映画鑑賞「ライブ音響上映」イオンシネマみなとみらいで『名探偵コナン』『オペラ座の怪人』など

音に焦点を当てた映画上映イベント「“音”で楽しむイオンシネマみなとみらい映画祭≪ライブ音響上映≫」が、2024年7月4日(木)〜7月8日(月)まで、横浜・イオンシネマみなとみらいにて開催される。

音で楽しむ「ライブ音響上映」が横浜で

全国各地の映画館で行われている「ライブ音響上映」は、「“音”で楽しむ」をコンセプトにした映画祭。劇場内にはライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器が特設されており、上質な音の臨場感を提供。大迫力のライブ感覚で映画鑑賞を楽しむことができる。

『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』など14作品を上映

上映される映画は、音をより楽しめるようミュージカル映画や音楽ドキュメンタリーなどあらゆるジャンルから選りすぐりの14作品をピックアップ。中でも注目の作品は、2024年4月に公開された『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』だ。北海道・函館を舞台に、新選組副長・土方歳三にまつわる日本刀の秘密をめぐる物語となっている。コナン、服部平次、怪盗キッドの対決などを迫力満点のサウンドで堪能できる。

『グレイテスト・ショーマン』や『トップガン マーヴェリック』など定番人気作品も

加えて、「ライブ音響上映」で定番となっている人気作品もラインナップ。伝説のエンターテイナー・P.T.バーナムの人生を描いたミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』、伝説のパイロットとして再び飛ぶことを決意し、絶対不可能な任務に対峙するマーヴェリックの姿を描いた『トップガン マーヴェリック』、伝説的ロックバンド・クイーンとそのフロントマンであるフレディ・マーキュリーの人生を綴った伝記ドラマ『ボヘミアン・ラプソディ』、ガストン・ルルーの小説を元にアンドリュー・ロイド=ウェバーが作曲したミュージカル『オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター』などが上映される。

開催概要

“音”で楽しむ!イオンシネマみなとみらい映画祭≪ライブ音響上映≫

開催期間:2024年7月4日(木)〜7月8日(月)※5日間限定

会場:イオンシネマみなとみらい

住所:神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ5F

内容:14本の映画・アニメ・音楽ドキュメンタリーなどの傑作を一挙≪ライブ音響上映≫

チケット発売日:

・イオンシネマみなとみらい WEB 6月12日(水)0:00〜

・イオンシネマみなとみらい 劇場窓口 6月12日(水)劇場オープン〜



<上映作品>

トップガン マーヴェリック/グレイテスト・ショーマン/名探偵コナン 100万ドルの五稜星/BTS: Yet to Come in Cinemas/ボヘミアン・ラプソディ/ラ・ラ・ランド/オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター/RRR/劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ/劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦/劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム/機動戦士ガンダムSEED FREEDOM/BLUE GIANT/劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD

料金:2,500円

※『BTS: Yet to Come in Cinemas』のみ3,000円

