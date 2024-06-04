カジサックの14歳長女・梶原叶渚、父を凄いと思う瞬間は？
YouTuber・カジサックとして活躍しているお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女・梶原叶渚(かんな)。昨年よりファッション誌『Cuugal(キューガル)』のモデルを務め、今月27日にスタートしたNHKのドラマ『柚木さんちの四兄弟。』で女優デビューを果たした。6月1日には岩手県一関市の一関ヒロセユードームで開催される『TGC teen ICHINOSEKI 2024』に出演する叶渚にインタビューし、イベントへの意気込み、父からの教えなど、話を聞いた。
（記事＆写真）????カジサック長女・梶原叶渚「人を笑顔にできる人になりたい」 芸能界での抱負や父からの教えを語るhttps://news.mynavi.jp/article/20240531-kanna/
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