全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

ジョージ・ルーカスが生んだ銀河は未だ広がり続け、『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』などのアニメーションシリーズや、『マンダロリアン』シリーズなどのオリジナルドラマシリーズで正史と繋がる物語の数々を世に送り出し続けています。

そんな「スター・ウォーズ」シリーズ最新作として、オリジナルドラマシリーズ「アコライト」が、2024年6月5日(水)より「ディズニープラス」にて独占配信決定!

『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)』の約100年前、ジェダイの黄金期を舞台に、銀河の謎とダークサイドの勃興、そしてシスの台頭が描かれる本作。

2024年6月4日に行われた、日本最速特別上映会イベントの様子をレポートしていきます☆

ディズニープラス『スター・ウォーズ:アコライト』日本最速特別上映会イベント

開催日:2024年6月4日(火)

オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:アコライト』の配信を記念し、6月4日(火)、「『スター・ウォーズ:アコライト』日本最速特別上映会イベント」を開催!

『スター・ウォーズ:アコライト』は「スター・ウォーズ」シリーズに脈々と続く壮大な光と闇の闘いを、ダークサイドの視点から描く重要作。

銀河に多くのジェダイが存在する黄金期で、戦争もなく平和に包まれていた“光”の時代に、銀河に忍び寄る“ダークサイド”誕生の謎に迫る物語を描きます。

今回行われた日本最速特別上映会イベントには、諏訪部順一さん、ファイルーズあいさん、武内駿輔さんが登場!

内面に葛藤を抱えるジェダイ・マスターのソル役の日本版声優を務める諏訪部順一さん。

ジェダイをイメージしたローブとライトセーバーを持って登場!

「スター・ウォーズ」シリーズに初参加の諏訪部順一さんは、「とっても嬉しいです」と一言。

「ソルはジェダイかくあるべしと、ジェダイを絵に描いたような存在です。

ライトセーバーを使ったバトルや、マーシャルアーツの肉弾戦などアクションにも期待できる作品です。

古参の方がご覧になって思わずニヤリとするようなシーンもあるので楽しみにしていただければと思います」

ファイルーズあいさんは、ミステリアスなメイを演じます。

不穏な謎に引き寄せられ闘いの渦中に巻き込まれていくメイ。

メイについて「今の段階では言えることが本当に少ないのですが・・・」と言葉を濁しつつ、

「本当に言えないことばかりなので、1話・2話を楽しみにしてください!

スター・ウォーズ初心者の私でも入り込みやすい物語の作りになっています。

音響監督の方がシリーズの大ファンということもあり、演出に関して解像度を高く伝えてくれているので、いままで応援していた人ももちろん楽しめる内容になっていると思います!」

武内駿輔さんが演じるのは規則を重んじるがゆえに融通の効かない若きジェダイ、ヨード・ファンダー。

「ヨードはメイと昔からの顔なじみではあるのですが、ある出来事から観察下におきつつ行動を共にします。

ジェダイであることに誇りをもち、プライドが高い若者。優等生でありつつ、どこか抜けているところもあるキャラクターだと思っています。

スター・ウォーズはSFというイメージがありましたが、戦闘シーンが実戦的。

血で血を洗う実戦の雰囲気、妙な生々しさ、人間関係など現実的な要素がアコライトの一番の魅力的なところだと思っています」

ジョージ・ルーカスが創造した「スター・ウォーズ」の始まりを描く壮大なハードアクション・スリラー。

諏訪部順一さんも「今まで映像化された作品の中では一番古い時代を描いているので、これを見ておけばどんどん沼に入っていけるのではないかなと思います」と太鼓判!

スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』は、ディズニープラスにて2024年6月5日(水)より日米同時独占配信スタートです。

物語の鍵を握るキャラクターたちのポスタービジュアルも!スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』 物語の鍵を握るキャラクターたちのポスタービジュアルも!スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』 続きを見る

© 2024 Lucasfilm Ltd.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 諏訪部順一・ファイルーズあい・武内駿輔登場!ディズニープラス『スター・ウォーズ:アコライト』日本最速特別上映会イベント appeared first on Dtimes.