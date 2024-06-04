¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ¡¢¥ä¥ó¥´¥ó¤ÇÎý½¬¡¡6Æü¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡¢WÇÕÍ½Áª
¡¡¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½ÁªBÁÈÂè5Àï¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡Ê6Æü¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥ó¥´¥ó¤ËÅþÃå¤·¡¢ÂçÉôÊ¬¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡£ËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡ËÆîÌî¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤é¤¬µå²ó¤·¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ºß½»¤ÎÆüËÜ¿ÍÌó140¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢Îý½¬Á°¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áª¼ê¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÉÔÀï¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ4ÀïÁ´¾¡¤ÎÆüËÜ¤Ï´û¤ËBÁÈ2°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤¬18°Ì¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤¬163°Ì¡£ºòÇ¯11·î¤ËÂçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè1Àï¤ÏÆüËÜ¤¬5¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£