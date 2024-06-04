CLベストイレブンが発表!! R・マドリーとドルトムントから揃って最多4人選出
欧州サッカー連盟(UEFA)は3日、2023-24UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のベストイレブンを発表した。
UEFAテクニカルオブザーバーが決定したベストイレブンには、優勝したレアル・マドリーと準優勝のドルトムントから最多タイの4人が選ばれた。準々決勝で敗退したマンチェスター・シティからはFWフィル・フォーデンが名を連ねている。
以下、ベストイレブン
▽GK
グレゴール・コベル(ドルトムント)
▽DF
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
アントニオ・リュディガー( R・マドリー)
マッツ・フンメルス(ドルトムント)
イアン・マートセン(ドルトムント)
▽MF
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
ビティーニャ(パリSG)
ジュード・ベリンガム(R・マドリー)
▽FW
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
ハリー・ケイン(バイエルン)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
UEFAテクニカルオブザーバーが決定したベストイレブンには、優勝したレアル・マドリーと準優勝のドルトムントから最多タイの4人が選ばれた。準々決勝で敗退したマンチェスター・シティからはFWフィル・フォーデンが名を連ねている。
以下、ベストイレブン
▽GK
グレゴール・コベル(ドルトムント)
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
アントニオ・リュディガー( R・マドリー)
マッツ・フンメルス(ドルトムント)
イアン・マートセン(ドルトムント)
▽MF
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
ビティーニャ(パリSG)
ジュード・ベリンガム(R・マドリー)
▽FW
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
ハリー・ケイン(バイエルン)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)