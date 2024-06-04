　欧州サッカー連盟(UEFA)は3日、2023-24UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のベストイレブンを発表した。

　UEFAテクニカルオブザーバーが決定したベストイレブンには、優勝したレアル・マドリーと準優勝のドルトムントから最多タイの4人が選ばれた。準々決勝で敗退したマンチェスター・シティからはFWフィル・フォーデンが名を連ねている。

以下、ベストイレブン

▽GK

グレゴール・コベル(ドルトムント)

▽DF

ダニエル・カルバハル(R・マドリー)

アントニオ・リュディガー( R・マドリー)

マッツ・フンメルス(ドルトムント)

イアン・マートセン(ドルトムント)

▽MF

マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)

ビティーニャ(パリSG)

ジュード・ベリンガム(R・マドリー)

▽FW

フィル・フォーデン(マンチェスター・C)

ハリー・ケイン(バイエルン)

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)