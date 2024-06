THREEから、2つの新しい香りが発売。2024年のシーズンコレクションのテーマは「Rain」。精油のつやめきでクリエイトしたのは、雨あがりの“大地”と“風”のニュアンスから誕生したフレグランス。それぞれ2024年6月6日(木)・7月10日(水)に発売となる。

■深奥な森のウッディ、「土」のカーム

株式会社ACRO

THREE エッセンシャルセンツ 05 AFTER THE RAIN〈オードトワレ〉 9mL 5,390円(税込)2024年6月6日(木)発売

グレープフルーツ、ユズ、ホーリーフのほろ苦い清々さと、シダーウッドやパインが滲ませるウッディな気配が、そっと溶け合う。どこか甘くスパイシーなフランキンセンスのタッチ、ベチバーの濡れた土壌のニュアンスが、長い雨の終わりを告げる。パチュリの穏やかでスモーキーな余韻。ふくらむアーシーな清香。

■リラクシーな「風」の余韻

株式会社ACRO

THREE エッセンシャルセンツ 06 TASTE THE AIR〈オードトワレ〉 9mL 5,390円(税込)2024年7月10日(水)発売

爽やかで芳醇なジュニパーベリーと清涼感あふれるユーカリ。そのフレッシュな助走を加速させるオレンジ、柑橘のヴァイヴ。シアーでハーバルな甘みをゼラニウムが放ち、まろやかに芳香を引き締めるティートリー、ラベンダーが手を取り合う。