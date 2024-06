現在キプロスにてU-17欧州選手権が開催されており、今月5日に決勝が行われる。カードはイタリアVSポルトガルだ。



こうした世代別代表では未來のスター候補とされる選手に注目が集まるが、決勝進出を決めたイタリアにも面白い人材がいる。



準々決勝のイングランド戦でド派手なスーパーゴールを決めたMFマッティア・リベラリだ。



この世代の10番を任されているウイングのリベラリは、ミランの下部組織で育ってきた選手だ。主に右サイドでのプレイを得意とするレフティーアタッカーで、イングランド戦では右サイドから細かなテクニックで次々と相手をかわしてゴールを決めてみせた。





INSANE SOLO GOAL FROM MATTIA LIBERALI VS U17 ENGLAND



The 17 year old Italian RW lit it UP. pic.twitter.com/e1Decu7m0A