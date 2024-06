岩田剛典が2ndアルバム『ARTLESS』を引っ提げ、3月よりスタートした自身初のソロアリーナツアー<Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 “ARTLESS”>のBlu-ray & DVDが9月4日に発売される。“ARTLESS”というタイトルのとおり、アルバムからツアーを通して「飾り気のない・ありのまま」をテーマに、全国5都市10公演を開催。チルポップやダンスナンバー、バラードからアップナンバーまで色とりどりの個性豊かな楽曲で終始飽きさせないオリジナリティ溢れる内容になっている。さらに、ステージや衣装などにも自身のこだわりをふんだんに詰め込み、等身大の岩田剛典を表現。LDHのパフォーマーとして、初めてアリーナに立った彼だからこそ言える、想いのこもったMCも必見で、目が離せないライブになっている。

Blu-ray & DVD『Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"』



2024年9月4日(水)発売【初回生産限定盤Blu-ray】※三方背BOX仕様、フォトブック付き(100P予定)形態: Blu-ray品番: XNLD-10219価格: \7,700 (税込)収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入【初回生産限定盤DVD】※三方背BOX仕様、フォトブック付き(100P予定)形態: DVD品番: XNLD-10220価格: \7,700 (税込)収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入【通常盤Blu-ray】形態: Blu-ray品番: XNLD-10221価格: \5,500(税込)収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編※初回仕様封入特典:トレーディングカードB(全3種中、1種ランダム)封入予定【通常盤DVD】形態: DVD品番: XNLD-10222価格: \5,500(税込)収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編※初回仕様封入特典:トレーディングカードB(全3種中、1種ランダム)封入【LDHオフィシャルSHOP&mu-mo SHOP限定受注生産盤Blu-ray】※三方背BOX仕様、限定Tシャツ、フォトブック付き(100P予定)形態: Blu-ray品番: XNLD-10223価格: \11,000 (税込)収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入【LDHオフィシャルSHOP&mu-mo SHOP限定受注生産盤DVD】※三方背BOX仕様、限定Tシャツ、フォトブック付き(100P予定)形態: DVD品番: XNLD-10224価格: \11,000 (税込)収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入〈本編内容〉・Paradise・Ready?・Time After Time・Distant Look・Deep Dive・Honest・Be Yourself・Keep It Up・Virus・korekara・Let Me Know・モノクロの世界・⾔えない・Just You and Me・Canʼt Get Enough・Monday・MVP・The Way・Rain Drop・Night Parade・螺旋の軌跡〈Encore〉・BREAK THE LAW・MVP (リアルアンコール)・Only One For Me【パッケージ予約リンク】https://ldh.lnk.to/Takanori_Iwata_0904_PKG