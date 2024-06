東京ディズニーシーでは、2024年7月1日から“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”を開催!

期間中、「ダッフィー&フレンズ」がみんなのために何かをしてあげたいという優しい気持ちにあふれたグッズやスーベニア付きメニューが登場します。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”デザインのグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”グッズ・お土産

発売日:2024年7月1日

販売店舗:東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

今回は、“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”デザインのグッズ・お土産をまとめて紹介していきます。

クリアホルダーセット

価格:1,500円(税込)

インデックス部分のデザインがかわいいクリアフォルダーセット。

“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”のデザインを使用したクリアファイルのセットです。

メモセット

価格:2,100円(税込)

おみやげにもぴったりなメモセット。

みんなのことを想いながら過ごす7人それぞれが描かれています。

ボールペンセット

価格:2,500円(税込)

7人それぞれのイメージカラーでまとめられたボールペンセット。

自分用としてはもちろん、お友だちへのお土産にもぴったりです。

ポストカード&ステッカー

価格:850円(税込)

「ダッフィー&フレンズ」のアートに癒やされる、ポストカードとステッカーのセット。

ステッカーはスマホカバーに挟んで使用してもかわいい☆

ミニチュアフィギュアコレクション

価格:1個 1,500円(税込)

「ダッフィー」たちをモチーフにしたミニチュアフィギュア。

どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。

※この箱の中には全7種のうちどれか1種が入っています

ミニチュアフィギュアコレクションセット

価格:7,700円(税込)

みんなのことを想いながら過ごす姿をモチーフにしたミニチュアフィギュア。

この1箱で7人全員をそろえることができるコレクションセットです。

ティッシュボックスカバー

価格:3,500円(税込)

東京ディズニーシーのショップ「アーント・ペグズ・ヴィレッジストア」をモチーフにしたティッシュボックスカバー。

窓から顔を出したりしている7人のデザインにも注目です☆

掛け時計

価格:11,000円(税込)

”ウェア・スマイルズ・グロウ”のロゴを中央に配した掛け時計。

7人の想いが伝わってくる、ストーリー性あふれるデザインがポイントです。

デコレーションマグネット

価格:1,800円(税込)

インテリアが華やぎそうなデコレーションマグネット。

存在感抜群なダイカットデザインです。

タオルハンガー

価格:3,300円(税込)

「ダッフィー」をデザインしたタオルハンガー。

ふわふわな「ダッフィー」に気持ちが毎日癒やされそう☆

ウォッシュタオル

価格:1,200円(税込)

ダッフィー&フレンズみんなで集まった様子が描かれたウォッシュタオル。

優しいカラーでまとめられた、普段使いしやすいグッズです。

フェイスタオル

価格:2,300円(税込)

みんなのことを想いながら過ごす7人それぞれと、「ダッフィー&フレンズ」みんなで集まった様子が描かれたフェイスタオル。

シンプルなタッチで描かれた、積み重ねた本やカゴに入ったリンゴのアートもおしゃれ。

バスタオル

価格:4,000円(税込)

「ダッフィー」「シェリーメイ」「リーナ・ベル」「クッキー・アン」「ジェラトーニ」「オル・メル」「ステラ・ルー」をプリントしたバスタオル。

花の絵を描いたり、手作りのアクセサリーや特製ジャムを作る姿が描かれています。

ヘアバンド

価格:1,900円(税込)

ふわふわな耳としっぽのついたダッフィーモチーフのヘアバンド。

耳の下にワンポイントで刺しゅうされた「ダッフィー」のロゴもポイントです。

ステンレスボトル

価格:3,600円(税込)

「リーナ・ベル」や「ジェラトーニ」「シェリーメイ」

「ダッフィー」「オル・メル」

「クッキー・アン」「ステラ・ルー」を描いたステンレスボトル。

やわらかな色味で仕上げられているので、日常使いにぴったりです。

カラビナ(ボトルホルダー付)

価格:1,400円(税込)

パークや日常使いにも便利なボトルホルダーつきのカラビナ。

そんな”カラビナ”に、ダッフィー&フレンズのデザインが登場します!

ハット

価格:3,600円(税込)

”ウェア・スマイルズ・グロウ”のロゴをワンポイントで刺しゅうしたバケットハット。

Tシャツとそろえてコーディネートするのもおすすめです。

Tシャツ

価格:3,500円(税込)

サイズ:S〜L

左袖に”ウェア・スマイルズ・グロウ”のロゴをレイアウトしたTシャツ。

S、M、Lの3サイズ展開なので、お揃いコーデにもおすすめです。

トートバッグ

価格:3,400円(税込)

様々なシーンで大活躍してくれるトートバッグ。

反面ずつでテイストの異なるアートが使用されているのも魅力的。

仕切りが充実していて使い勝手のよい、ミニサイズのトートバッグです。

ショッピングバッグ

価格:2,700円(税込)

パークでも日常使いでも大活躍しそうなショッピングバッグ。

コンパクトに収納できるので、携帯にも便利です。

マシュマロ

価格:600円(税込)

「ダッフィー&フレンズ」7人それぞれのお顔がプリントされたマシュマロ。

ティータイムのお供にぴったりな優しい味わいに仕上げられています。

チョコレートクランチ

価格:900円(税込)

「ダッフィー」をモチーフにしたチョコレートクランチ。

おみやげにもぴったりなお菓子です。

クッキー

価格:1,200円(税込)

ダッフィーの笑顔がかわいいクッキー。

食べ終わったあとも使える巾着に入っています。

バウムクーヘン

価格:2,000円(税込)

「ダッフィー&フレンズ」みんなで集まった様子が描かれた蝶番缶のパッケージ。

ホワイトチョコレートとミルクチョコレート味のバウムクーヘンがアソートされています。

チーズインスナック

価格:1,300円(税込)

どのアングルからみてもかわいいアートが使用されたチーズインスナック。

食べ終わったあとも使えるクリップ付きです。

カチューシャホルダー「ダッフィー」

価格:2,400円(税込)

パークで大活躍しそうなカチューシャホルダー。

まるで「ダッフィー」がカチューシャを抱えているよう。

カチューシャホルダー「シェリーメイ」

価格:2,400円(税込)

「シェリーメイ」をデザインしたカチューシャホルダー。

ストライプを入れた大きなリボンとカールしたまつ毛がかわいい☆

みんなのことを想いながら過ごす7人それぞれを描いたファッションアイテムや雑貨などが盛りだくさん。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”グッズ・お土産の紹介でした。

© Disney

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

