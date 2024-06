本格MMORPG「エルダー・スクロールズ・オンライン」日本語版新チャプター「ゴールドロード」、本日配信開始！

本格MMORPG「エルダー・スクロールズ・オンライン」日本語版(WIN/MAC対応。以下、「ESO」)において、本日2024年6月4日(火)より新チャプター「ゴールドロード」の配信が開始された。

「エルダー・スクロールズ・オンライン」は1994年の誕生から20年。全世界でさまざまな賞を受賞したベストセラーファンタジーRPG「エルダー・スクロールズ シリーズ」において、同シリーズ初のオンラインゲームだ。

Zenimax Online Studiosが本タイトルの開発を手掛け、 2014年のリリース以降、世界的な人気を誇り、数々の賞にも選出されている。

また、日本語版についてはフルローカライズの一端として全てのキャラクターボイスを日本語で収録されている。豪華声優陣によるフルボイスで彩られた壮大なストーリーを楽しめる。





本日2024年6月4日(火)より新チャプター「ゴールドロード」の配信が開始されたのでチェックしよう。

【エルダー・スクロールズ・オンラインの新たな物語】

忘れ去られていたデイドラ公「イセリア」が突如復活、新たに登場する「ウェストウィールド」の地に危機が訪れる。「エルダー・スクロールズ・オンライン:ゴールドロード」で、イセリアの復活の謎を調査し、イセリアの信者たちによる陰謀を暴いて、混乱からタムリエルを守ろう。

【新ゾーン「ウェストウィールド」】

ウェストウィールドは「TES IV: Oblivion」に登場した地域でもあり、新しい洞窟、パブリックダンジョン、ワールドボスなど、新たなデイドラ公「イセリア」による試練であふれている。この無数の危険に立ち向かうことで、騎乗動物や実績などを含む、新しいアイテムやコレクションを入手することができる。

【新システム「書記」】

新スキル「グリモア」をカスタマイズすることで、既存のスキルラインを思いのままに変化させることが可能に。冒険者たちは、自分に合ったスキルを選んで改良する際に、より多くの手段を選択することが可能になった。魔法の謎を探究し、自分だけのプレイスタイルを築き上げよう。

【ゴールドロードの報酬】

チャプターのストーリーを完了する、ワールドおよび洞窟のボスをすべて倒すなど、ゴールドロードの各種実績を達成すると、新たなスタイルページ、記念品、感情表現、ペット、騎乗動物など数多くのコレクションを入手できる。本チャプターでのみ入手可能なアイテムを獲得しよう。

ゴールドロード商品詳細(全4種類)

【販売サイト】

DMM ESO日本語版公式 ストアページ( https://eso.dmm.com/store )



・「アップグレード通常版」

価格:5,940円(税込)※

最新アップデートのみを楽しめる。



・「アップグレードデラックス版」

価格:6,930円(税込)※

騎乗動物「ウェストウィールド・サリカー」やペット「スキングラードのガードマスティフ」などが含まれる、デラックス版限定インゲームアイテム「ゴールドロード デラックスアイテム」が付属する。

※アップグレード版でのプレイには、別売りの「ESO」のベースゲームが必要。



・「コレクション通常版」

価格:8,778円(税込)

「ゴールドロード」はもちろん、プレイする為に必須となるベースゲームや過去のチャプター「モロウウィンド」、「サマーセット」「エルスウェア」「グレイムーア」「ブラックウッド」「ハイ・アイル」「ネクロム」が含まれており、これから「ESO」を始めたいと考えているプレイヤーにぴったりとなっている。



・「コレクションデラックス版」

価格:9,900円(税込)

「コレクション通常版」の内容に加えて、過去の全てのチャプターの限定インゲームアイテムと、「ゴールドロード」の限定インゲームアイテム「ゴールドロード デラックスアイテム」が付属するとてもお得な内容となっている。

※過去のチャプターの超早期予約/早期予約におけるゲーム内アイテムは含まれない。

【ゲーム紹介】

エルダー・スクロールズ・オンライン

月額課金不要

1994年の誕生から、全世界で様々な賞を受賞したベストセラーファンタジーRPG「エルダー・スクロールズ シリーズ」において、同シリーズ初のオンラインゲームです。Zenimax Online Studiosが本タイトルの開発を手掛け、2014年のリリース以降、世界的な人気を誇り、数々の賞にも選出されている。また、日本語版についてはフルローカライズの一端としてすべてのキャラクターボイスが日本語で収録されている。豪華声優陣によるフルボイスで彩られた壮大なストーリーを楽しめる。一度ゲームを購入すれば月額課金をしなくても、「エルダー・スクロールズ」の旅を好きなだけ楽しめる。また、ゲーム内のクラウン・ストアでは、ペットやコスチュームなどのカスタマイズアイテムや、ポーション、経験値ブースターなどの強化アイテムを購入できる。さらに、月額課金型の有料プレミアム会員サービス「ESO Plus(TM) 」では、ゲームを思う存分楽しむために、追加ダウンロードコンテンツパックや、このサービスでしか手に入らないゲームプレイボーナス、ゲーム内仮想通貨「クラウン」を毎月獲得できる、充実の会員サービスも。



【タイトル情報】

■「エルダー・スクロールズ・オンライン DMM日本語版」

発売日:2016年6月23日(木)発売

対応OS:Windows 10 64ビット以上、Mac OS High Sierra 10.13以上

(月額課金不要/有料プレミアム会員サービス有り)

ジャンル:オンラインRPG

プレイ人数:1人〜





公式サイト: http://eso.dmm.com

公式X: https://x.com/TESOnline_JP

DMM GAMES PCゲーム 公式サイト: http://dlsoft.dmm.com/

DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式X: https://x.com/PCGameDL



利用には「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )における会員登録(無料)を行い、DMM GAMESのアカウントを取得する必要あり。



Published by EXNOA LLC (C) 2024 ZeniMax Media Inc. Trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.