■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 155.37／155.40 1.0888／1.0892 169.20／169.24

ＮＹ午後５時 156.10／156.13 1.0903／1.0907 170.17／170.21

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル安／円高の１５５円前半で推移している。２週間ぶり安値となる１５５円台では押し目買いを集めたが、米１０年債利回りが半月ぶり水準へ低下する中、買い一巡後は上げ幅を縮めた。夕刻に入って、ドル／円は急速に水準を切り下げた。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 38837.46 -85.57 38702.54 38,591.79─38,895.06

ＴＯＰＩＸ 2787.48 -10.59 2784.96 2,777.60─2,800.23

プライム市場指数 1434.86 -5.46 1433.53 1,429.83─1,441.35

スタンダード市場指数 1245.75 +1.16 1243.86 1,243.86─1,248.49

グロース市場指数 812.45 +16.86 795.67 795.67─814.97

グロース250指数 631.29 +14.63 616.65 616.65─633.52

東証出来高(万株) 170486 東証売買代金(億円) 42707.20

東京株式市場で日経平均は、前営業日比８５円５７銭安の３万８８３７円４６銭と、小幅に反落して取引を終えた。前日までの上昇の反動で利益確定売りが優勢となった。一時は３３０円超安となる場面もあった。ただ、売りが一巡した後は下げ幅を縮小するなど、下値の堅さも確認された。

プライム市場の騰落数は、値上がり７９４銘柄（４８％）に対し、値下がりが７９９銘柄（４８％）、変わらずが５４銘柄（３％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.077

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７７％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい。「出し手は限られる中、取り手の調達意欲は強い状況が続いている」（国内金融機関）との声が聞かれた。

＜円債市場＞

国債先物・24年6月限 143.51 (+0.35)

安値─高値 143.31─143.51

10年長期金利(日本相互証券引け値) 1.030％ (-0.030)

安値─高値 1.050─1.015％

国債先物中心限月６月限は前営業日比３５銭高の１４３円５１銭と続伸して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比３ｂｐ低下の１．０３０％。米金利の低下や１０年債入札が無難に通過したことを受けて、先物は堅調に推移した。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.54─0.44

3年物 0.64─0.54

4年物 0.71─0.61

5年物 0.78─0.68

7年物 0.93─0.83

10年物 1.15─1.05