【ファミリーマート:「マイメロディ&クロミ×SWIMMER」オリジナルアイテム】6月7日10時より発売予定【ファミリーマート:「マイメロディ&クロミ×SWIMMER」マグ&白桃ゼリー】6月11日10時より発売予定

ファミリーマートは、「マイメロディ&クロミ×SWIMMER」オリジナルアイテムをファミリーマート一部店舗にて6月7日10時より発売する。また、マグ&白桃ゼリーを6月11日10時より発売する。

本商品はサンリオのキャラクター「マイメロディ」と「クロミ」が雑貨ブランド「SWIMMER」とコラボしたもの。

オリジナルアイテムにはコラボイラストを使用したアクリルキーホルダーやオリジナルポーチが登場。

また、6月11日からはマグ&白桃ゼリーが登場する。

「マイメロディ&クロミ×SWIMMER」オリジナルアイテム

アクリルキーホルダー

6月7日10時より発売予定

価格:1個825円

オリジナルポーチ

6月7日10時より発売予定

価格:1個1,980円

「マイメロディ&クロミ×SWIMMER」マグ&白桃ゼリー

6月11日より発売予定

価格:1個928円

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650477