【好きあま】『ずっと真夜中でいいのに。』からのサプライズメッセージに“大ファン”小野賢章＆富田美憂大喜び！
5月24日(金)よりNetflix にて世界独占配信&日本劇場公開となった、スタジオコロリド待望の最新作・長編第4弾・映画『好きでも嫌 いなあまのじゃく』の 公開記念舞台挨拶が25日都内で行われ、主人公の柊役を務めた小野賢章、鬼の少女・ツムギ役を務めた富田美憂、監督の柴山智隆登場した。
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