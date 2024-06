ベン・アフレックと破局危機報道のジェニファー・ロペスがツアーをキャンセル

このところ、ベン・アフレックとの破局危機説が囁かれているジェニファー・ロペスが、6月から8月に行う予定だった夏の全米ツアー「This Is Me… Live」のキャンセルを発表した。ジェニファーは現地時間5月31日に、自身のニュースレター「OnTheJLo」にて、「子どもたちと家族、親しい友人と一緒の時間を持つため」ツアーをキャンセルすると発表。すでにチケットを購入したファンに向け、返金の方法などを案内した。

そして、ファンに向けたスペシャルメッセージとして、次のように綴った。「皆さんを失望させたことに、心を痛め、打ちのめされています。本当に必要なことだと感じたから取った決断です。いずれ埋め合わせとなる再会の場を設けることを約束します。皆さんのことをとても愛しています。次に会うときまで…」。ジェニファーはこのところ、別居報道が出るなど、2022年に結婚したベン・アフレックとの不仲説が囁かれている。私生活の問題に加え、ツアーチケットの売れ行きが芳しくなかったことも一因にあるようだ。Varietyによると、ニューアークやオーランド、マイアミ、シカゴ、アナハイム、トロントでは好調だったものの、他の都市では思わしくなく、キャンセルされた日程もあったそうだ。ジェニファーは2月に10年ぶりとなるアルバム『This Is Me… Now』をリリース、ツアーも当初はタイトルを「This Is Me… Now」としていたが、 売り上げが良くないことをうけ、「This Is Me… Live|The Greatest Hits」に変更。新アルバムの楽曲だけでなく、過去のヒット曲にもスポットライトを当てるよう、方針を転換していたという。