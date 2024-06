東京ディズニーシーにダッフィーのお友だち「リーナ・ベル」が仲間入り!

「リーナ・ベル」は、謎を解くのが大好きなキツネの女の子。

そんな「リーナ・ベル」のハンドパペットがついに登場します。

東京ディズニーシー「リーナ・ベル」ハンドパペット

価格:3,000円

発売日:2024年7月1日

販売店舗

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」など

「ダッフィー&フレンズ」に、新しいお友達「リーナ・ベル」

リーナ・ベルは謎を解くのが大好きなキツネの女の子。

探偵のようにさっそうと虫メガネを取り出して、いろんなところからヒントを見つけます。

困ったことが起こっても、リーナ・ベルがいてくれるので、ダッフィーたちはみんな心強く思っています。

新しいキツネのお友だち!東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」リーナ・ベル グッズ・メニューまとめ 新しいキツネのお友だち!東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」リーナ・ベル グッズ・メニューまとめ 続きを見る

そんな「リーナ・ベル」のハンドパペットがついに登場!

手を入れて楽しく遊べるハンドパペット。

「ダッフィー&フレンズ」7人全員がついにそろいます☆

大きなお耳と長いしっぽがポイントです☆

東京ディズニーシーに新しく登場したダッフィー&フレンズのお友達「リーナ・ベル」のハンドパペット。

2024年7月1日発売です。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「リーナ・ベル」がついに登場!東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」ハンドパペット appeared first on Dtimes.