【神奈川県横浜市】シタディーンハーバーフロント横浜1周年！アニバーサリーイベント＆パン作り教室開催

シタディーンハーバーフロント横浜は、6月14日(金)に開業1周年を迎える。それに合わせ、季節のテーマに合わせてパンと食材でアートを創作するワークショップ「Bake in the City シリーズ2 - Art on Toast」を、6月23日(日)に第1弾として開催する。さらに、6月14日(金)から週末3日間限定で、日替わりのアニバーサリーイベントを実施する。

都会の中のリゾート・港町よこはまで休日を満喫

サービスアパートメント&ホテルとして世界30カ国、100都市以上で展開し、人々とその街をつなぎ、「その街に暮らす」体験を届けているシタディーン。客室にはキッチンや洗濯機などの「暮らす」ための設備が整っているため、長期での滞在はもちろん、家族や友人などと一緒にホームパーティをするといった利用ができ、家の延長線上にある過ごし方ができる場所となっている。

シタディーンハーバーフロント横浜では、都会の中のリゾート・港町よこはまで休日を満喫することができる。2023年の開業より、パンの食文化発祥の地として知られる日本大通エリアにちなみ、横浜をテーマとしたパン作り教室「Bake in the City(ベイク イン ザ シティ)」を隔月で行い、宿泊ゲストや一般の人が参加してきた。



今回、開業1周年を迎えるにあたり内容を一新し、同じくパンをテーマにした「Bake in the City シリーズ2 - Art on Toast」を、6月23日(日)より隔月で年内4回にわたって実施する。

「Bake in the City シリーズ2」開催



シリーズ2では、国内外から支持されているアーティスト・SASAMANA氏を講師に迎え、パンをキャンバスに見立て食材の美しさを表現する作品「Art on Toast(アート オン トースト)」を創作する。

「Bake in the City シリーズ2 - Art on Toast」の各テーマは、6月23日(日)が『フラワーガーデン』、8月18日(日)が『フレッシュフルーツ』、10月20日(日)が『ハッピーハロウィン』、12月22日(日)が『メリークリスマス』。

開催時間は、各回13:00〜15:00。参加費は3,000円(税込)で、定員は先着10名。予約は、「Bake in the City シリーズ2 - Art on Toast」詳細ページより受け付けている。

開業1周年を記念したアニバーサリーイベント

また、シタディーンハーバーフロント横浜の開業1周年を記念したアニバーサリーイベントを、6月14日(金)〜16日(日)の3日間、シタディーンハーバーフロント横浜7階のレジデンツラウンジにて開催。宿泊者のみならず、一般の人も無料で参加することができる。

同イベントでは、「Bake in the City シリーズ2 - Art on Toast」の開始に先駆け「Art on Toast」のワークショップ体験に無料で参加できるほか、昨年同日に開業した横浜発の人気パティスリー「Strasbourg(ストラスブール)」のケーキデコレーションのデモンストレーションを実施するなど、来場者と一緒に1周年を祝う特別な企画を開催する。

6月14日(金)の「Art on Toastで祝う1周年、スパークリングで乾杯!by SASAMANA」と、6月15日(土)の「あこがれのパティシエ体験、ケーキデコレーション体験 by Strasbourg」は、先着10名の予約制。

6月16日(日)の「シタディーンハーバーフロントで横浜の景色を堪能&ビアガーデン」は、予約なしでも参加できる(当日フロントにて受付)。

イベントの開催時間は、各日13:00〜15:00。予約は、1周年記念イベント詳細ページより受け付けている。

港町よこはまで、思い出に残るアニバーサリーイベント&パン作り教室に参加してみては。詳しくは、下記URLで確認を。

Bake in the City シリーズ2 - Art on Toast 詳細:https://www.discoverasr.com/ja/citadines/japan/citadines-harbour-front-yokohama/bake-in-the-city-2

1周年記念イベント 詳細:https://www.discoverasr.com/ja/citadines-harbour-front-yokohama-1-year-anniversary-event

■シタディーンハーバーフロント横浜

住所:神奈川県横浜市中区日本大通5-2

(佐藤ゆり)