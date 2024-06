【週刊少年マガジン 2024年27号】6月5日 発売予定価格:400円

講談社が6月5日に発売するマンガ雑誌「週刊少年マガジン」2024年27号にてコスプレイヤー・えなこさんのグラビアが掲載される。

本誌ではマンガ「よわよわ先生」に登場するつよつよギャル・椋林瑞希に扮した姿で登場。

公式Xでは予告画像が公開され、椋林瑞希の特徴的なヘアスタイルなどが再現されている。

Copyright (C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.