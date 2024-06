メッシがMLS記録を樹立！　シーズン開幕からリーグ史上最速で25ゴールに直接関与

インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、MLS(メジャーリーグ・サッカー)における新たな記録を樹立した。インテル・マイアミは2日、MLSのイースタン・カンファレンス(西地区)第17節でホームにセントルイス・シティを迎えた。元スペイン代表DFジョルディ・アルバ、同MFセルヒオ・ブスケツ、ウルグアイ代表FWルイス・スアレスも先発出場した一戦は、序盤の15分にアメリカ人MFクリス・ダーキンの強烈なミドルシュートで先手を取られたものの、25分にはメッシがJ・アルバとのパス交換から左足で狙い澄ました一撃を叩き込み、試合を振り出しに戻す。インテル・マイアミは三度リードを許しながら、スアレス、J・アルバがゴールを奪うなど、“元バルセロナ組”の活躍により3−3で試合を終え、連敗を回避した。

