【ちゃお 2024年8月号】7月3日頃 発売予定価格:690円

描き下ろしビジュアル

小学館は、雑誌「ちゃお」にてアイドルグループ「すとぷり」に関する内容を掲載する。7月3日頃発売の「ちゃお 2024年8月号」より3号連続で登場を予定。

動画配信をはじめ歌って踊る6人組ユニット「すとぷり」がちゃおに初登場する。誌面では「小学生の頃はどんな子だった?」や「自分以外のメンバーのことを一言で紹介!」といった質問への回答に加え、スペシャル描き下ろしビジュアルが掲載される。

「ちゃお 8月号」と「ちゃお 9月号」、さらには7月19日発売予定の「ちゃおデラックス9月号」の3号にわたって登場を予定。8月号はふろくのシール、9月号はイラストと撮り下ろし写真をおりまぜた厚紙カードがふろくになり、「ちゃおデラックス9月号」ではカラー2ページとインタビュー記事3ページで、7月公開の映画「劇場版すとぷり はじまりの物語~Strawberry School Festival!!!~」の情報やインタビューが掲載予定となっている。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.