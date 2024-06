東京ディズニーシーでは、2024年7月1日から“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”を開催!

期間中、「ダッフィー&フレンズ」がみんなのために何かをしてあげたいという優しい気持ちにあふれたグッズやスーベニア付きメニューが登場します。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”デザインのスーベニアプレート付きデザートを紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”アップルクランブルプリンスーベニアプレート付き

発売日:2024年7月1日

価格:1個550円/スーベニアプレート付き(プラス650円)

※対象のメニュー1つにスーベニアプレートを1つ付けることができます。

※スーベニアプレートを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニアプレート単品で購入することはできません。

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ケープコッド・クックオフ」ほか

※ショーダイニングエリアでの販売はありません

今回紹介するのは、“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”デザインのアップルクランブルプリンスーベニアプレート付き。

アップルクランブルがトッピングされたプリン。

リンゴの角煮とクランブルのサクサク食感が楽しめます。

スーベニアプレートは、7人全員のみんなのために何かをしている姿がデザインされています。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”アップルクランブルプリンスーベニアプレート付きは、2024年7月1日発売です。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

