代官山 蔦屋書店で「スター・ウォーズ：アコライト」フェア＆イベントを開催

東京都渋谷区の代官山 蔦屋書店で、2024年6月7日(金)から7月5日(金)の期間中、スター・ウォーズの最新作『スター・ウォーズ:アコライト』のフェアが開催される。関連グッズ先行販売ほか、フェア初日の6月7日(金)には、一夜限りの「ライトセーバーナイト」や、第1話の上映会も実施される。

「スター・ウォーズ:アコライト」は、エピソード1の100年前を舞台に、ジェダイの黄金期に生まれるダークサイドの謎を描くスター・ウォーズ最新作。フェアではTシャツやトートバッグなどの関連商品を6月7日(金)21:00より先行販売。21:00の幕開けとともに、立体作品の展示と併せて楽しもう。フェアにて5,500円(税込)以上購入すると、ステッカー3枚セットがプレゼントされる。(数に限りがあるため、無くなり次第、配布終了。)

フェアのスタートに先駆けて6月7日(金)19:00より屋外で開催する「ライトセーバーナイト」は、ジェダイの黄金期を描く『スター・ウォーズ:アコライト』の世界観を、光輝くライトセーバーをモチーフにライティングで演出するイベント。エピソード1『ファントム・メナス』の100年前を舞台に多彩なライトセーバーが交錯する本作品をモチーフにして、夜の代官山 蔦屋書店が光に照らされる。SNSで「#代官山ライトセーバーナイト」を付けて発信し合いながら盛り上がろう。第1話の上映会は同じく6月7日(金)の20:00からと21:30からの2回、店内で実施。

※参加費無料。各回、整理券をお持ちの方のみご入場いただけます。

※整理券は当日18:00より代官山 蔦屋書店 1号館2階カウンターで配布いたします。

※整理券は各回、先着80名様に配布し次第、終了となります。

※イベントは、事前の予告なく変更、中止となる可能性があります。

