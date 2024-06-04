「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」にサボテンダーの新種が登場
6月4日 公開
(c)SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」に登場するモンスターを公式Xアカウントにて公開した。
公開された動画では「ファイナルファンタジー」シリーズでおなじみの「サボテンダー」の新種と思われるモンスターが登場した。
三つの頭と一つの胴体を持ったサボテンのようなビジュアルで、手はサボテンダーらしいポーズが取られている。
#黄金のレガシー で訪れるフィールドには- FINAL FANTASY XIV／FF14 (@FF_XIV_JP) June 4, 2024
見たことのないモンスターもたくさん🔭
なかには、こんな出会いも🔎
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