6月4日 公開

　スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」に登場するモンスターを公式Xアカウントにて公開した。

　公開された動画では「ファイナルファンタジー」シリーズでおなじみの「サボテンダー」の新種と思われるモンスターが登場した。

　三つの頭と一つの胴体を持ったサボテンのようなビジュアルで、手はサボテンダーらしいポーズが取られている。

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