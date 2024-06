【ピューロランドネオナツマツリ】開催期間:7月12日~9月3日【新シアターアトラクション「シナモロールの小さな大冒険」】7月12日よりオープン

サンリオエンターテイメントは、同社が運営する「サンリオピューロランド」(以下、ピューロランド)において、7月12日から9月3日まで「ピューロランドネオナツマツリ」を開催する。

期間中は、ピューロビレッジ1Fにて、「ネオボンオドリ」やネオなビートに合わせて楽しめる新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT! (読み:わっしょい びーと) 」が上演される。

併せて、新シアターアトラクションのタイトルが「シナモロールの小さな大冒険」に決定し、同日7月12日よりオープンすることも発表された。新アトラクションを記念して、ビジュアルデザインを使用したオリジナルアイテムが7月12日より3Fエントランスショップにて販売される。

「ピューロランドネオナツマツリ」概要

開催期間:7月12日~9月3日

浴衣や法被など、新作コスチューム姿のキャラクターたちが新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」や「ピューロランドネオナツマツリ スペシャルグリーティング」にも登場し、ピューロランドのネオナツマツリを盛り上げる。1Fエンターテイメントホールには、個性豊かなヤタイが登場し「ネオエンニチ」を開催。3種類のゲームが楽しめて、結果に応じて缶バッジがもらえる「カワイイエンニチ」やバッドばつ丸とニンジャゲームが楽しめる「バッドばつ丸のネオカラクリヤシキ」が登場する。

また、文字やデコパーツを選んで自分好みのオリジナルネオン看板を作成し、会場内のスクリーンに映しだせる「KAWAIIネオン屋さん」やスペシャルフォトスポットが用意されている。

他にも、定番の屋台メニューをアレンジしたフードメニューやかわいいネオンデザインなどのオリジナルグッズが発売されるほか、エントランスにはカラフルなネオンで彩られたフォトスポットが登場する。

【実施内容】

・新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」上演

・ネオエンニチ企画開催(カワイイエンニチ/デジタルエンニチ/KAWAIIネオン屋さん/スペシャルフォトスポット)※一部有料

・ピューロランドネオナツマツリ スペシャルグリーティング(事前予約制・有料)

・ピューロランドネオナツマツリ フォトスポット

・オリジナルグッズや期間限定メニューの販売

・カラフルなネオンで彩られたフォトスポットが登場

新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」

ピューロビレッジにて、「ネオボンオドリ」やネオなビートに合わせて楽しめる新作パレード「ピューロランドネオナツマツリWA☆SHOWI BEAT!」を上演。キャラクターたちも新作コスチュームのネオな浴衣姿でパレードを盛り上げる。

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、バッドばつ丸、シナモロール、マイメロディ、クロミ

上演場所:1F ピューロビ

「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」ビジュアル

参加グッズ「ネオセンス」(2種) 各990円

フォトスポット

3Fエントランスホールには、ゲストを迎える、カラフルなネオンで彩られたデザインの期間限定フォトスポットが登場。

フォトスポット(イメージ)

ネオン輝くヤタイが登場する「ネオエンニチ」

1Fエンターテイメントホールには、ネオン輝くヤタイが出現。ワナゲやシュートゲーム、ピンボールなど3種類のゲームが楽しめる「カワイイエンニチ」や、「デジタルエンニチ」としてバッドばつ丸とニンジャゲームが楽しめる「バッドばつ丸のネオカラクリヤシキ」が登場する。

さらに文字やデコパーツを選んで自分だけのオリジナルネオン看板を会場内の大きなスクリーンに映しだせる「KAWAIIネオン屋さん」も実施される。また、会場内にはやハローキティたちと一緒にヤタイを開いた気分になれるような、フォトスポットも設置される。

カワイイエンニチ

ワナゲ・シュートゲーム・ピンボールの3種類のヤタイが登場。ゲームに参加すると缶バッジ1個、ミッションに成功すると缶バッジ2個がもらえる。

景品:オリジナル缶バッジ1個または2個

カワイイエンニチ参加料金:1回700円

デジタルエンニチ

バッドばつ丸がつくったネオなカラクリヤシキ。壱の間・弐の間では、楽しいニンジャゲームが用意されている。

【内容】

・壱の間「バッドばつ丸のネオンニンジャトラップ」

カラクリヤシキの仕掛けを乗り越えてバッドばつ丸を追いかける。

・弐の間「バッドばつ丸のネオハナビスマッシュ」

バッドばつ丸と一緒にハナビ玉を投げて夜空をネオンカラーに染めていく。

景品:オリジナルアクリルスタンド1種(全12種より選択)& “忍”定証ステッカー

デジタルエンニチ参加料金:1回1,500円

デジタルエンニチ「バッドばつ丸のネオカラクリヤシキ」_“忍”定証ステッカー

デジタルエンニチ「バッドばつ丸のネオカラクリヤシキ」_オリジナルアクリルスタンド

デジタルエンニチ「バッドばつ丸のネオカラクリヤシキ」_ゲーム画面イメージ

KAWAIIネオン屋さん

ネオエンニチ会場に自分だけのオリジナルネオン看板を作って映せる特別スクリーンが出現。文字やデコパーツを自分で選んでデザインを楽しめる。参加料金は無料。

スペシャルグリーティング

新作コスチュームの浴衣姿のキャラクターと特別な時間を過ごせる「ピューロランドネオナツマツリ スペシャルグリーティング」が開催される。また、参加者にはノベルティとして、蓄光仕様のキャラクターたちのステッカー(A5サイズ)が配布される。

キャラクターモチーフのフードメニュー

イベントを盛り上げるフードメニュー全20種が館内各レストランで期間限定販売される。シナモロールをモチーフにした「光彩奪目☆ブルーカレー~もろこし揚げ&miniハンバーグ~」は、とうもろこしを手に持ちお祭りを楽しむ姿をイメージした一皿。他にも、キラキラと輝く不思議な「NEO電球ドリンク」や、「かき氷みたいなフロマージュモンブランパフェ」など、定番の屋台メニューをアレンジしたフードメニューもラインナップする。和の要素を取り入れた「もちもち3色団子の黒糖オレ」や「いちごとおいりの和クレープ」といったスイーツなど、多種多様な期間限定メニューが楽しめる。

シナモロールをモチーフにした「光彩奪目ブルーカレー~もろこし揚げ&miniハンバーグ~」

ポチャッコの「アツアツ!NEO麻婆ラーメン」

ウィッシュミーメルの「オモイヤリプレート~ハンバーグ&トマトチキン~」

バッドばつ丸の「ニンニン!ごちそうプレート ~ローストビーフ&エビマヨ~」

クロミをモチーフにした「祭名物!?たこやきみたいな肉団子スパイシーカレー」

こぎみゅんの「屋台のロングソーセージ★アラビアータ」

ディアダニエルをモチーフにした「人気の3種盛り!夜祭りブラックカレー」

ポムポムプリンをモチーフにした「よってらっしゃい!サクサクジューシーカツカレー」

ハローキティをモチーフにした「みんなで踊ろう!ネオボンオドリカレー」

マイメロディをモチーフにした「HANNARI明太マヨコロッケカレー」

モーニングメニュー_WASHOWI!カツサンド&タコヤキ風プチケーキセット

NEO電球ドリンク(アイ)

NEO電球ドリンク(ベニ)

ウィッシュミーメルの「もちもち3色団子の黒糖オレ」

クロミの「ぐびっと一杯!ネオナツマツリびぃる(エナジードリンク風)」

こぎみゅんをモチーフにした「かき氷みたいなフロマージュモンブランパフェ」

シナモロールの「いちごとホワイトケーキの涼風クレープ」

シナモロールの「泡沫キンギョバチゼリー」

ポチャッコの「万来!スフレロール&タコヤキ風プチケーキ」

マイメロディの「いちごとおいりの和クレープ」

ネオンデザインのアイテムが多数登場! 期間限定グッズ

Tシャツ

Tシャツ(裏)

ガーゼタオル(シナモロール&ウィッシュミーメル&こぎみゅん)

ガーゼタオル(ハローキティ&ディアダニエル)

ガーゼタオル(ポムポムプリン&ポチャッコ&バッドばつ丸)

ガーゼタオル(マイメロディ&クロミ)

クリアファイル(A)_表

クリアファイル(A)_裏

クリアファイル(B)_表

クリアファイル(B)_裏

ショッピングバッグ_表

ショッピングバッグ_裏

たこ焼き味スナック

ネオセンス(A)

ネオセンス(B)

ヘアクリップセット(ウィッシュミーメル)

ヘアクリップセット(クロミ)

ヘアクリップセット(こぎみゅん)

ヘアクリップセット(シナモロール)

ヘアクリップセット(ディアダニエル)

ヘアクリップセット(バッドばつ丸)

ヘアクリップセット(ハローキティ)

ヘアクリップセット(ポチャッコ)

ヘアクリップセット(ポムポムプリン)

ヘアクリップセット(マイメロディ)

ミニのぼり(クロミ)

ミニのぼり(シナモロール)

ミニのぼり(ディアダニエル)

ミニのぼり(バッドばつ丸)

ミニのぼり(ハローキティ)

ミニのぼり(マイメロディ)

ミニのぼり(集合A)

ミニのぼり(集合B)

缶入りプリントラムネ

豆巾着(A)ウィッシュミーメル

豆巾着(A)クロミ

豆巾着(A)こぎみゅん

豆巾着(A)シナモロール

豆巾着(A)ディアダニエル

豆巾着(A)バッドばつ丸

豆巾着(A)ハローキティ_表

豆巾着(A)ハローキティ_裏

豆巾着(A)ポチャッコ

豆巾着(A)ポムポムプリン

豆巾着(A)マイメロディ

豆巾着(B)ウィッシュミーメル

豆巾着(B)クロミ

豆巾着(B)こぎみゅん

豆巾着(B)シナモロール

豆巾着(B)ディアダニエル

豆巾着(B)バッドばつ丸

豆巾着(B)ハローキティ_表

豆巾着(B)ハローキティ_裏

豆巾着(B)ポチャッコ

豆巾着(B)ポムポムプリン

豆巾着(B)マイメロディ

新シアターアトラクション「シナモロールの小さな大冒険」 概要

期間:7月12日(金)スタート

内容:シナモロール(愛称:シナモン)と一緒に、虹の謎を解き明かす冒険に出かけるストーリーが展開。ゲストは「魔法のステッキ」を使ってシナモンやフレンズたちの冒険をサポートしながらストーリーを進めていくという、モーションシートと「魔法のステッキ」でストーリーに没入できる体験型シアターアトラクション。

所要時間:約5分間

体験イメージ

アトラクションオープンを記念して新グッズが続々登場!

ビジュアルデザインを使用したオリジナルアイテムが7月12日より3Fエントランスショップにて販売される。アイテムには、日常的に使えるクリアファイルやビジュアルアクリルキーホルダー、ポップコーンが登場予定。また、11月にはぬいぐるみやマスコットの発売も予定されている。

ビジュアルアクリルキーホルダー

缶バッジセット

