東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”まとめ

開催期間:2024年7月1日から

東京ディズニーシーでは、2024年7月1日から、“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”を開催!

期間中、「ダッフィー&フレンズ」がみんなのために何かをしてあげたいという優しい気持ちにあふれたグッズやメニューが登場します。

“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”ストーリー

ある朝、ダッフィーたちはその日がどんな一日になるか想像してみました。

するとそれぞれ、みんなのために何かをしてあげたい気持ちが込み上げてきました。

シェリーメイは浜辺で集めた貝がらで、みんなに手作りのアクセサリーを。

リーナ・ベルは朝咲いた花の種類をみんなに教えてあげようと、熱心に調べもの。

クッキー・アンはみんなの午後のおやつのために、特製ジャムをつくります。

ジェラトーニはみんなに見せたい花の絵を描き、オル・メルはみんなに聴いてもらおうと、朝出会ったチョウにヒントをもらって曲づくり。

ステラ・ルーはケープコッドの波をイメージしたダンスを、みんなに見せるために練習します。

そしてダッフィーは、チョウに誘われてみんなのためにきれいな花を見つけました。

午後、全員そろったら笑顔の花が咲き誇りました。

やっぱりみんなに会えると、うれしいね!

今日もすてきな一日になりますように♪

“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”グッズ

販売店舗:マクダックス・デパートメントストア

カラビナ(ボトルホルダー付)

価格:1,400円

ダッフィー&フレンズのグッズとしては初めてとなるボトルホルダーが付いたカラビナが登場!

チョウと遊ぶダッフィーの姿が描かれた優しい色合いのデザインで、お出かけするときに役立つグッズです。

そのほか、Tシャツやハット、ぬいぐるみが付いたカチューシャホルダーなどを持ち歩けば、笑顔があふれるすてきな一日をすごせそう。

Tシャツ3,500円

ハット3,600円

カチューシャホルダー各2,400円

トートバッグ3,400円

ミニチュアフィギュアコレクション

各1,100円 セット7,700円

また、きれいなお花を見つけるダッフィーなど、ダッフィー&フレンズの7人それぞれがみんなのために何かをしてあげようとする様子がモチーフになっているミニチュアフィギュアが販売されます。

どのキャラクターが入っているかは箱を開けてからのお楽しみです。

フェイスタオル 2,300円

タオルハンガー 3,300円

バスタオル 4,000円

ヘアバンド 1,900円

さらに、ダッフィー&フレンズ7人全員が描かれたフェイスタオルや掛け時計、タオルハンガー、ヘアバンドなど日常の様々な場面で使えるグッズのほか、ダッフィーのかたちをしたチョコレートクランチなどが登場します。

ぬいぐるみバッジ 各2,300円〜2,400円

ほかにも、東京ディズニーシーのレストラン「ケープコッド・クックオフ」で食事をしながら鑑賞できるショー「ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ」のコスチュームを着たダッフィー&フレンズ7人全員のぬいぐるみバッジが初登場!

7人勢揃い!東京ディズニーシー『ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ』ぬいぐるみバッジ

“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”メニュー

アップルクランブルプリン、スーベニアプレート付き1個550円/スーベニアプレート付き(プラス650円)

主な販売店舗:ケープコッド・クックオフ

東京ディズニーシーには、「ウェア・スマイルズ・グロウ」デザインのスーベニア付きメニューなどが登場します。

スーベニアプレート付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ"アップルクランブルプリン

スーベニアランチケースセットにプラス1,300円

メニューと合わせて購入できるスーベニアランチケースは、ダッフィー&フレンズ7人が、すてきな一日をすごせるよう、みんなのことを思いながら過ごす様子が描かれています。

優しいカラーがかわいい!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ"スーベニアランチケース

スーベニアタンブラー対象のソフトドリンクにプラス700円

対象のソフトドリンクに付けることができるスーベニアタンブラーには、とびきりの笑顔の花を咲かせたダッフィーたちがデザインされているほか、

みんなの笑顔がぎゅっと詰まったデザイン!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ"スーベニアタンブラー

ミルクムース&フルーツ、スーベニアカップ付き1個550円/スーベニアカップ付き(プラス650円)

デザートと楽しむことができるスーベニアカップやプレートも登場します。

スーベニアカップ付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ"ミルクムース&フルーツ

ポップコーン、バケット付き2,800円

また、東京ディズニーシーのポップコーンワゴンでは、「ウェア・スマイルズ・グロウ」デザインのポップコーンバケットが登場!

窓から顔を出しているダッフィーだけでなく、ポップコーンバケットをぐるりと囲むように全員が立体的に描かれています。

ダッフィーたちと一緒に、パークでのすてきな一日をすごすことができるディズニーグッズです。

窓から顔を出しているダッフィー!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ"ポップコーンバケット

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き1,200円

そのほか、「ケープコッド・クックオフ」では、東京ディズニーシーのショップ「アーント・ペグズ・ヴィレッジストア」のデザインのミニスナックケースが登場。

ポップコーンバケットとしても登場しているデザインにリーナ・ベルが加わり、ダッフィー&フレンズの7人が勢ぞろいしました。

アーント・ペグズ・ヴィレッジストアを再現!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ"ミニスナックケース

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。

※ケープコッド・クックオフのショーダイニングエリアでの販売はありません。

※グッズやメニューの販売方法や詳細は、東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトにて確認できます。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります。

デコレーション

2024年7月1日(月)から2025年3月31日(月)の期間、ケープコッドエリアが「ウェア・スマイルズ・グロウ」のデコレーションで彩られます。

ダッフィーたちのオーナメントなどで飾られたフォトスポットでは、お互いのことを思いあうダッフィーたちといっしょに、写真撮影が楽しめます。

ディズニーホテル

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」に、2024年7月1日(月)〜8月27日(火)の期間、“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”カントニーズランチが登場。

前菜や中国蒸しパン、メイン料理のほかにダッフィー&フレンズ7人全員の笑顔あふれる姿を表現したデザートが楽しめます。

そのほかにも、ラズベリーシロップをベースに仕上げた華やかな色合いのドリンクにマンゴーアイスとシャンティクリームをのせたスペシャルドリンクが提供されます。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、「ウェア・スマイルズ・グロウ」デザインのフリーきっぷが各駅の自動券売機で販売されます。

※売り切れ次第販売終了となります。

"ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ"デザイン!ディズニーリゾートラインフリーきっぷ

「ダッフィー&フレンズ」全員集合!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”は、2024年7月1日より開催です。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はすべてイメージです

