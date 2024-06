Re:Born製作委員会(株式会社DalcomSoft Japan、スカパーJSAT株式会社、楽天チケット株式会社、日活株式会社、株式会社K Village、株式会社スペースシャワーネットワーク)は、新感覚リアリティーサバイバル番組「Re:Born」を、日本最大の音楽チャンネル「スペースシャワーTV」および、新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」で、2024年夏より放送する。



優勝グループは日本デビュー!K-POPのオモテ<ステージ>とウラ<リアリティー>に迫る新感覚リアリティーサバイバルがついに誕生!



BTSやBLACKPINKが世界を席巻し、ひとつのジャンルとしてグローバルに定着したK-POP。本場韓国では、明日のK-POPスターを夢見て、毎年数十組がデビューしているものの、生き残るグループはほんの一握りだ。しかも、生き残っているアイドルのほとんどが、大手芸能事務所からデビューしているという、残酷な現実。大手芸能事務所の新人アイドルは、会社の全面的な支援と、先輩グループのサポートを受けながら、さまざまなプロモーションの機会と、多くのチャンスを得ることができる。



一方、華やかなスポットライトを浴びて、キラキラと輝く大手芸能事務所のアイドルたちとは対照的に、何年も厳しい練習に耐えてようやくデビューができても、ステージを充分に経験することなく、消耗品のように捨てられていく少年・少女たちが無数に存在している。それがK-POPのリアルだ。



まさにK-POP業界は光と影、巨大な資本、さまざまな思惑がうごめく弱肉強食の世界である。



中小芸能事務所のアイドルたちは、練習の合間を縫ってはアルバイトに励んで生計を立て、自らチラシを作っては撒き、トップアイドルのようなきらびやかなステージとはほど遠い場所で公演をするなど、想像を絶するほどの過酷な環境に置かれている。



彼らが夢の舞台に立ち続けることは〝奇跡〟に近いのだ。



「毎回、最後のステージになるのではないかと不安でたまらない」「自分たちの実力だけではもう限界…」

--これまで辛酸をなめ続けてきた無名のアイドルたちは、口々にこう言う。



競争が激しいK-POPの音楽シーンで、涙ぐましい努力を重ね、一度はデビューできたけれど、個々の高い能力とグループの伸びしろがあるにもかかわらず、スポットライトを浴びることができなかったK-POPボーイズグループたち。そんな彼らが、再び笑顔で輝くために「Re:Born」は誕生した。



これまで、あまたのK-POPサバイバル番組が制作され、豪華なステージなど、いわゆるK-POPのオモテ側が披露されてきたが、「Re:Born」ではK-POPのオモテ側だけではなく、ウラ側にもフォーカス。ディープな人間ドラマをリアルに追っていく。



K-POPとJ-POPに精通した日韓トップクラスの制作陣が集結!



「Re:Born」の総指揮は、2021年に日本で放送されたサバイバル番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」でチーフプロデューサーを務め、同番組から誕生したグローバルボーイズグループINIを、スーパーバイザーとしてプロデュースしたジャン・ヒョクジン。今作では、韓国でHIPHOPブームを巻き起こしたラップバトル番組「SHOW ME THE MONEY」シリーズ、女性ラッパー進出の先駆け的番組となった「UNPRETTY RAPSTAR」の名プロデューサーで、ヒットメーカーのホン・インテク、そしてILLIT(アイリット)を輩出した「R U Next?」のクリエイター陣とタッグを組み、K-POPとJ-POPに精通した日韓トップクラスのスタッフが集結。



「Re:Born」で人生をかけた戦いに挑む、K-POPボーイズたちを叱咤激励する豪華MCや、メンターの面々も後日発表予定だ。



K-POPボーイズグループが、日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げるリアリティーサバイバル番組「Re:Born」は、日本の視聴者の皆さんからの投票によって、優勝グループを決定。彼らに最高のスポットライトを当てるのは視聴者の皆さん。涙なしでは見られない、奇跡の物語にぜひご期待を!



ジャン・ヒョクジン

「Re:Born」チーフプロデューサー

株式会社DalcomSoft Japan取締役事業本部長

サバイバル番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」チーフプロデューサー

【JO1】 1st、2nd、 3rd、 4th、 5th シングル、1st、 2nd アルバムをプロデュース

【INI】 1st、2nd、3rd シングルをプロデュース



ホン・インテク

「Re:Born」製作プロデューサー

株式会社THE IRON COMPANY代表取締役

Mnetサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY」シリーズ、「UNPRETTY RAPSTAR」、「BREAKERS」プロデュース、A&R総括、「SHOW ME THE MONEY」「UNPRETTY RAPSTAR」コンサートプロデュース

【HEIZE】 総括プロデュース



「Re:Born」

2024年夏 放送開始

全10話/スペシャル番組1話

制作:Re:Born製作委員会



■視聴方法

「Re:Born」は、「スペースシャワーTV」と「ABEMA」でご視聴いただけます。



「スペースシャワーTV」は、日本最大の音楽チャンネル(※)。個性的な音楽コンテンツを、24時間お届けしています。スカパー! ではお得なパックのほか、手頃な値段でスペースシャワーTVだけを楽しむこともできます。 (※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 スペースシャワーネットワーク調べ)



「ABEMA」は、テレビのイノベーションを目指し〝新しい未来のテレビ〟として展開する、動画配信事業。登録は不要で、24時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。



