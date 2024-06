ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」で人気の「クラフトレモネード」シリーズから発売されている、フルーツを凍らせた果実氷をゴロッと豪快に使用した「フローズンフルーツレモネードソーダ」

新メニューとして、暑い季節にぴったりな「フローズンドラゴンフルーツ ライチレモネードソーダ」と「フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ」が期間限定で登場します☆

フレッシュネスバーガー「フローズンドラゴンフルーツ ライチレモネードソーダ/フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ」

販売期間:2024年6月12日(水)〜7月16日(火)

価格:各490円(税込)

※プレミアムセットに+80円でフローズンフルーツレモネードソーダ各種を選ぶことができます

サイズ:グランデサイズ

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗・品川グランパサージュ店除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

フレッシュネスバーガーより発売されている、“素材感”と“満足感”を感じることができる、暑くなり始める季節にぴったりの涼しげな「フローズンフルーツレモネードソーダ」

氷を一切使わず解ける事が無いため、薄まらず最後まで美味しさが長持ちするだけではなく、最後はフルーツを食べて楽しむこともできる期間限定ドリンクです。

そんな「フローズンフルーツレモネードソーダ」に、ドラゴンフルーツとパイナップルフレーバーが仲間入り!

期間限定ハンバーガー「シンガポールチリクラブバーガー」に合わせて、シンガポールの都会的な常夏を彷彿とさせるドラゴンフルーツやパイナップルが使用されています。

通常のキャンペーンサイズである”トール”より大きい、グランデサイズにて提供される、暑い季節、ゴクゴクと味わえるドリンクです☆

フローズンドラゴンフルーツ ライチレモネードソーダ

店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンスライスと凍らせたドラゴンフルーツに、ライチシロップが入った「フローズンドラゴンフルーツ ライチレモネードソーダ」

ドリンクの美しいグラデーションやドラゴンフルーツの食感も楽しめる、フォトジェニックな一杯です。

フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ

はちみつ漬けレモンスライスと凍らせたパイナップル、ライチシロップが入った「フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ」

パイナップルのゴロっとした食感がアクセントになった、心も体もリフレッシュすることが出来るトロピカルなソーダです。

ゴロッとした冷凍果実に店内仕込みのはちみつレモンを使用したフローズンフルーツレモネードソーダ。

フレッシュネスバーガーの「フローズンドラゴンフルーツ ライチレモネードソーダ」と「フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ」は、2024年6月12日より販売開始です☆

