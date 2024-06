雨の多い季節は気分が下がりがち。そんな梅雨シーズンに、コニカミノルタプラネタリウムから天の川をテーマとしたステキなプレゼントが……!今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!コニカミノルタプラネタリウム『雲の上にはミルキーウェイ』○雨の日にこそプラネタリウムへコニカミノルタプラネタリウムでは6月3日〜7月7日までの七夕シーズンに、美しい天の川や星空とともにステキなひとときを過ごすことのできるイベント『雲の上にはミルキーウェイ』フェアを全館で開催しています。

(左から)そらみくじ、サマーナイトジェリー、HOSHI no YOKANショップ「Gallery Planetaria」では、同フェア限定のオリジナルおみくじ「そらみくじ」(1回200円)や、夏の夜空を詰め込んだ色鮮やかな3色のジェリー「サマーナイトジェリー」(450円)、天の川のきらめきを閉じ込めた天色の羊かん「HOSHI no YOKAN」(350円、7月1日より販売開始)が登場。(左)『MILKY WAY NOTE』、(右)『メテオライトキャンドル』また、ラズベリーの成分とスターアニスの香りをベースにした“天の川の香り”「MILKY WAY NOTE」(1,375円)や、美しいピンク色のキャンドルに“天の川の香り”を閉じ込めたアロマキャンドル「メテオライトキャンドル」(880円)など、“天の川”を感じられるアイテムが多数販売されていますます。(左)雲の上にはミルキーウェイ、(右)Vega、AltairプラネタリアYOKOHAMA(横浜)に併設するカフェ「Cafe Planetaria」では、梅雨空の雲の上に広がる美しい天の川と星空を閉じ込めた限定ドリンク「雲の上にはミルキーウェイ」(820円)が、プラネタリアTOKYO(有楽町)に併設するカフェ「Cafe Planetaria」では、七夕の織り姫として有名なこと座の「Vega」と、彦星(ひこぼし)として有名なわし座の「Altair」のカクテル(各880円)が登場。Milky Way Cotton Candyさらに、天の川銀河の星たちをたっぷりつめこんだ、わたあめとオリジナルクリアバッグのセット「Milky Way Cotton Candy」(1,320円)にも注目です。SNSでは、「青色綺麗」「めちゃくちゃ可愛い…行ってみたい」「いいなぁ。グッツ眺めるだけでもワクワクする!」と話題に。開催期間は6月3日〜7月7日。天候に左右されないプラネタリウムで、梅雨や七夕の季節を楽しんでみてはいかがでしょう?トレンドリサーチャー: 近由梨子文:CHIGAKO編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部